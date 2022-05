O Alto Taquari

As professoras Geane Nether Schardong, Marlise Fuhr e Veranisa Krein Facchini foram homenageadas pela Administração Municipal de Arroio do Meio na segunda-feira, dia 09, após se despedirem do serviço público. O momento, realizado no gabinete do Executivo, contou com a presença do prefeito Danilo Bruxel, vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, secretária de Educação, Iliete R. Winck e equipe de supervisão da secretaria.

O momento descontraído foi para relembrar as diversas situações vivenciadas pelas professoras aposentadas, seja na direção escolar, em sala de aula ou fora dela. As três agradeceram pelo reconhecimento, ressaltando que sempre buscaram fazer o melhor pela educação do município, com a certeza de dever cumprido e de terem marcado a vida de muitos alunos.

A secretária de Educação, Iliete, agradeceu pela dedicação e comprometimento que tiveram com os alunos. “Tanto eles como as demais pessoas que conviveram com vocês foram privilegiados, pois as três são profissionais de excelência que sempre trabalharam pela humanização”. Para a vice-prefeita Adriana, o momento é de gratidão, pois a história das professoras se cruza com a de todos que participaram do momento. “Acho importante demonstrar o que a gente sente em relação às pessoas que conviveram com a Administração, afinal, foram anos de trabalho em prol da educação”.

Já o prefeito Danilo reforçou que as professoras fazem parte da história do município. “Quantos alunos passaram por vocês. Este momento é de reconhecer e dizer o nosso muito obrigado, pois sabemos da preocupação de vocês em encaminhar bem as crianças que estão em sala de aula. Obrigado e continuem se orgulhando da profissão que escolheram”, enalteceu.

Por daiane