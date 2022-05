O Alto Taquari

Com 44 anos de atuação, sendo 29 anos com oficina própria na Barra do Forqueta, em Arroio do Meio, João Scheibler, pontua a evolução dos veículos nas últimas décadas e a importância da atenção e preparação do setor de oficinas para essas mudanças.

Destaca que na década de 1990, surgiram no mercado nacional os primeiros automóveis com ar condicionado que vieram a predominar no mercado na década seguinte. “Éramos nós aqui na Barra e as oficinas de Porto Alegre, que eram referência em ar condicionado”, recorda Scheibler.

Contudo, observa que as peças que envolvem o sistema do ar condicionado atualmente têm menor durabilidade e praticamente não resistem a reformas. Por isso reforça a importância da manutenção anual, que parte de R$ 115, e são verificadas a necessidade de troca de óleo, funcionamento e quantidade gás. “Hoje os compressores são praticamente descartáveis. Um novo custa a partir de R$ 1,6 mil. Por isso é importante revisar”, compara.

Num todo, Scheibler observa que nos últimos 15 anos as peças ficaram mais sensíveis. O funcionamento dos veículos que depende de uma sintonia de diferentes sensores, atuadores e sondas, cujo alertas ou irregularidades devem ser investigados por meio da leitura de “scanners”.

João também alerta para atenção redobrada com os prazos de troca de óleo no câmbio automático, especialmente os CVT que podem dar uma despesa superior a R$ 15 mil em caso de substituição. Segundo ele, 40% dos veículos, têm câmbio automático. E reforça a importância das revisões básicas envolvendo velas, filtros e limpeza do sistema e arrefecimento, para melhor desempenho, economia e evitar imprevistos desagradáveis envolvendo o funcionamento do motor. “Um carro bem-cuidado chega a 400 mil km com facilidade. Já atendemos clientes com veículos com mais de 700 mil km que nunca precisaram abrir o motor. A injeção eletrônica tem uma importante função para a durabilidade dos componentes do motor, devido à eficiência do gerenciamento”.

Ele revela que 80% dos veículos revisados na Comercial Elétrica Scheibler têm idade inferior a 12 anos. No entanto, prevê que em cinco anos haverá demanda para oficinas especializadas em carros híbridos e elétricos. “É necessário um credenciamento para intervir neste tipo de veículos. Conhecimento e aparatos especializados, pois se trata de uma tecnologia de alta voltagem”, esclarece.

Juntamente com João, a Comercial Elétrica Scheibler atua com cinco colaboradores, sendo quatro mecânicos que já realizam cursos de especialização na área de mecânica híbrida e elétrica, além de uma profissional responsável pelo setor administrativo. “Já atendemos alguns veículos híbridos e estamos nos preparando para atender os elétricos também”, afirmou.

Por daiane