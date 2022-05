Resenha do Solano

Foram lindos e contagiantes os sentimentos nos discursos pós posse do novo diretório e comissão executiva do MDB, na manhã do último sábado (página 11). A principal ênfase foi o legado do partido na história de Arroio do Meio e a credibilidade dos protagonistas, que sempre souberam ouvir o povo e trabalhar, além de uma ‘renovação’ atenta às mudanças de conceitos pautar grandes projetos e ideais comunitários.

Multiplicar estes sentimentos e propósitos sem a máquina pública e sem o palanque não será tarefa fácil. Por mais que o MDB está fazendo uma baita oposição com sustentação nas argumentações e comparativos bem embasados, que há tempo não se via no Legislativo. Porém, a cara do povo arroio-meense está mudando. Especialmente pela vinda de pessoas de fora, para atuar nas vagas de emprego criadas aqui nas últimas décadas. São pessoas que não têm relação com a história política de Arroio do Meio. Que às vezes não têm o mesmo sucesso e a tradição dos grupos que até então foram uma referência de relação familiar, social e institucional. O formato da sociedade mudou e está em constante mudança. Nem todos os homens, mulheres, LBGTQI+ e simpatizantes, têm o ‘perfil’ de circular entre os extremos e respeitar individualidades.

Os líderes do futuro – dentro e fora da política – precisam ter a sensibilidade de entender que a sociedade ‘acontece sozinha’ e o povo é mais importante que os partidos. Assim como o trabalho é essencial, mas o ser humano está acima das empresas. De nada vale um CNPJ, uma marca, uma sigla sem pessoas. Num momento do passado recente a ‘moda’ foi investir no trabalho, nas linhas de produção, empresas e competitividade. Nesse período acabamos esquecendo de investir na formação humana – que é a base da família, do trabalho e da sociedade – porque era besteira. O que importava era ter dinheiro para consumismo fútil ou aproveitar a vida só nas férias. Eis que se descobre que existe vida além do trabalho, política e manchetes. E que se a gente não cuidar e aproveitar todos os dias, explorando e aprimorando virtudes, aproveitando pequenos momentos, ela pode passar despercebida até para nós mesmos.

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS – Representantes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Arroio do Meio (CBVAM), integraram uma comitiva gaúcha de bombeiros civis e voluntários, que participou de feira de especialização em Curitiba no último fim de semana. O evento, que ficou marcado pela participação do coronel Carlos Roberto Rodrigues, que comandou a força tarefa na tragédia de Brumadinho, foi promovido pelas empresas S.O.S. Sul A Casa do Bombeiro e a Ceppo Life Support.

Uma das presentes foi a presidente da CBVAM, Jaceli Caminha Schnorr, 37 anos. Segundo ela, a associação local é a única legalizada no município e recebeu doações de EPIs e EPRs no evento. Fundada em setembro de 2020, após a enchente, a CBVAM conta com 50 associados, tendo a disposição 40 bombeiros civis e profissionais de saúde. Nas próximas semanas será organizada a venda de cachorros-quentes para angariar recursos. A entidade não possui sede, mas já tem terreno situado nas imediações do Parque de Máquinas. A comunidade é convidada para colaborar.

BAILE E DESABAMENTO – Depois de ir e voltar de Pouso Novo na vidada de sexta-feira para sábado para acompanhar o baile oficial dos 34 anos do município (superprodução), foi possível constatar os danos do km 4,7 da VRS-811, na altura do perau Bleiffuss, que foram causados por uma chuva de 100mm sem elevação das águas do Forqueta. Com a chuva desta semana, ocorreu o óbvio. A interdição total. Agora o caminho para quem quiser ir para Travesseiro é Cairu/São Luís ou BR-386. A correnteza nesse trecho do rio nunca foi brincadeira. Tem gente que defende a detonação do perau nesse trecho já que uma estrutura com gabiões, ou trazer rochas de outro local, será muito trabalhoso. Entretanto, por questões técnicas, para cada metro tirado do perau, será necessário elevar a estrada em sete metros para compensar o desvio de rota. Nem uma das opções é brincadeira.

NEVES NO LAJEADENSE – O preparador de goleiros Lucas Gabriel Neves, 21 anos, é a nova contratação do Lajeadense para o restante da temporada. O profissional atuava no Pratas da Casa, de Arroio do Meio e no Monsoon, de Porto Alegre. Ele filho é filho de Emerson da Rosa Neves, presidente do Sete de Setembro de São Caetano de Arroio do Meio. Lucas assume a vaga que era de André Câmara, que pediu desligamento do clube na segunda-feira.

QUALIDADE DE ASFALTO – Nas três últimas legislaturas têm chamado a atenção de reclamações quanto à qualidade do asfalto nas vias públicas de Arroio do Meio. Lembrando que até em rodovias do Daer e Dnit o asfalto estraga e tem aquaplanagem. As pistas de Fórmula 1 geralmente recebem melhorias nas vésperas de cada corrida. Asfalto, obras e seres humanos não duram pra sempre, por diferentes fatores.

Por daiane