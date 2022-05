O Alto Taquari

As cadeias produtivas ligadas ao agronegócio seguem atentas aos impactos do alto custo de produção, em especial dos grãos (milho e farelo de soja), principais ingredientes na composição da nutrição animal. Cooperativas que trabalham com a agregação de valor à matéria-prima oriunda do campo, produtores rurais e indústrias de transformação de alimentos inseridas nesse contexto sentem as consequências dessa realidade.

Atenta a isso, a Languiru adota a estratégia de investir no parque industrial e na ampliação da rede de varejo, vislumbrando novas oportunidades com o incremento do seu mix de produtos e a instalação de unidades de supermercado e lojas Agrocenter. “Parece contraditório estarmos investindo nesse momento, mas é necessário para que a Languiru faça frente à concorrência e ao cenário de dificuldade, especialmente no segmento das carnes”, frisa o presidente Dirceu Bayer.

A Languiru busca ampliar seu mix de produtos lácteos e cortes nobres nos segmentos de aves, suínos e bovinos, com agregação de valor à matéria-prima produzida pelos associados. “Os hábitos dos consumidores mudaram. Nos preocupamos com a oscilação de mercado, mas projetamos que os investimentos realizados nos darão resultado já no exercício de 2022. Trabalhar com planejamento e estratégias é fundamental, especialmente no segmento do agronegócio em que a Languiru está inserida”, justifica.

Novo momento – Investimentos que somam mais de R$ 125 milhões marcam um novo momento para a Cooperativa. “Os produtos industrializados passam por momento mais favorável, mas mudar essa matriz produtiva na indústria não acontece ‘do dia para a noite’. Estamos investindo em máquinas, tecnologia e estrutura física”, destaca Bayer.

Conforme o presidente, todos esses investimentos irão proporcionar acréscimo de R$ 450 milhões aos atuais R$ 2,7 bilhões de faturamento bruto projetados pela Languiru no exercício de 2022. Além disso, ainda representam a geração de 350 empregos.

Os investimentos contemplam o segmento de aves, suínos, laticínios, bovinocultura de corte e o varejo, que inclui supermercados, lojas Agrocenter e farmácia.

