Esportes

O Clube Esportivo Lajeadense foi bem pela 8ª rodada do Campeonato da Divisão de Acesso de 2022 promovido pela FGF. No domingo, dia 22, somou mais três pontos e subiu para 3ª colocação em sua chave depois de ganhar de virada por 2 x 1 do Pelotas, em partida disputada na Arena Alviazul, em Lajeado. O Lajeadense, que realizou uma partida de boa qualidade durante todos os 90min, marcou seus gols através de Ariel no primeiro tempo e Ruan na etapa final.

A vitória e os três pontos deixaram o Lajeadense em 3º lugar na chave “B” com 14 pontos ganhos. A liderança da chave é do Santa Cruz com 19 pontos, seguido pelo Pelotas com 15 pontos. Atrás do Lajeadense aparecem o Avenida com 13 pontos; Inter-SM com 12 pontos; São Gabriel com 10 pontos; Guarani-VA com 09 pontos e o São Paulo com 06 pontos.

O Lajeadense volta a campo, sábado, dia 28, quando às 18 horas joga em Lajeado com o líder Santa Cruz. Na quarta-feira, dia 1º de junho, o Lajeadense joga com o Inter, em Santa Maria. Nas três partidas finais do turno o Lajeadense joga em Lajeado com o São Gabriel; em Venâncio Aires com o Guarani e com o Avenida, em Lajeado.

Por daiane