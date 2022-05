O Alto Taquari

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no sábado à noite, na sede do Sete de Setembro de São Caetano, a festa de entrega da premiação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. Foram laureados com troféus os melhores classificados e destaques individuais nas categorias de Titulares, Aspirantes e Veteranos. Também foi revelada a seleção do campeonato e o Sete, campeão da categoria de Titulares, aproveitou para fazer a colocação de faixas aos seus atletas e dirigentes campeões.

A solenidade foi acompanhada pelo presidente da Lafa, Marciano Lindemann (Jaca) e seus dirigentes, vice-prefeita, Adriana Meneghini Lermen, Paulo Heck, que representou a Câmara de Vereadores, Jorge de Freitas, da ARA e Volnei Kochann, presidente da Aslivata. O presidente da Lafa disse estar grato com todos que colaboraram com a competição, que, na opinião dele, terminou tranquila e em alto nível. “O campeonato de Arroio do Meio orgulha o futebol amador”, comentou Volnei Kochann. A vice-prefeita, disse que este campeonato foi feito com majestade, e que todos foram vencedores: “Acredito que o esporte faz a diferença na vida das pessoas”. Arno Vargas, da Neugebauer, disse que a empresa sente-se honrada em colar a sua marca em Arroio do Meio. Em nome do Sicredi, Fábio Majolo parabenizou os participantes da competição, pela qual estava em jogo o troféu 40 Anos do Sicredi. Ainda fizeram uso da palavra os vereadores Paulo Heck e Elton Lorscheitter (Pantera).

Por daiane