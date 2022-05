O Alto Taquari

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, presidida por Marciano Lindemann (Jaca), realiza na noite deste sábado, dia 14, a entrega da premiação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. A solenidade seguida de jantar, será realizada às 19h30min na sede do Sete de Setembro de São Caetano com a presença de dirigentes de clubes, atletas, imprensa e patrocinadores do campeonato, além de convidados. Durante a solenidade, a Lafa vai entregar premiação para os melhores classificados de cada categoria e aos destaques individuais do campeonato disputado nas categorias de Titulares, Aspirantes e Veteranos.

Titulares – Campeão, Sete de São Caetano; vice, Rui Barbosa; 3º lugar, Cruzeiro de Linha 32; 4º, Forquetense; prêmio participação, Associação Haitianos/Dona Rita; disciplina, Cruzeiro; goleador, Douglas Kemmer e Joceir Florêncio (Sete) com seis gols; goleiro menos vazado, Mateus Novacoski (Poio/Sete); treinador, Pantera (Sete); craque, Yago Ferreira (Sete); revelação, Luan Bender (Sete); diretor, Emerson Neves (Sete) e mesária, Denise Graff (Cruzeiro).

Aspirantes – Campeão, Rui Barbosa; vice, Sete de São Caetano; 3º lugar, Cruzeiro de Linha 32; 4º, Forquetense; prêmio participação, Associação Haitianos/Dona Rita; disciplina, Haitianos; goleador, João Moura (Sete) com oito gols; goleiro menos vazado, Cristian Fuhr (Rui Barbosa); treinador, Rafael Frohlich (Miro/Rui Barbosa); craque, Rodrigo da Rosa (Rui Barbosa); revelação, Douglas da Silva (Sete); diretor, Dani Hendges (Cruzeiro) e mesário, Roberta Werner (Rui Barbosa).

Veteranos – Campeão, Rui Barbosa; vice, Cruzeiro de Linha 32; 3º lugar, So Khellãs/Passo do Corvo; 4º, Racen/Dona Rita; participação, Sete de Setembro e Ki-Momento/União; disciplina, Rui Barbosa; goleador, Eduardo Fuhr (Cruzeiro) com nove gols; goleiro menos vazado, Daniel Halmenschlager (Rui Barbosa); treinador, César Hendges (Cruzeiro) e Mateus Kortz (Rui Barbosa); craque, Vianei Hendges (Cruzeiro); diretor, Gerson Lagemann (So Khellãs), mesário, Renan Schmitz (Cruzeiro) e atleta com mais idade Roque Friedrich (64 anos/Ki-Momento).

Seleção do campeonato – Esta seleção divulgada pela direção da Lafa teve seus nomes indicados pelos treinadores das equipes que disputaram o campeonato. Cada atleta vai receber um kit da Neugebauer e do Sicredi. Integram a seleção Yago Ferreira, Lucas Neves, Luis Kurtz e Douglas Kemmer (Sete); Luis Lansini, Júlio Immich, Mateus Träsel (Ninho) e Rafael Hammes (Rui Barbosa); Eduardo Hendler (Edo), Lucas Petry, Mathias Fensterseifer e Eduardo Rosenbach (Mamá) (Cruzeiro); Eduard Goelzer, Diego Wilsmann, Léo Santa Rosa e Mauro Weizenmann (Forquetense).

Por daiane