O Alto Taquari

Fabiane Andrea Gräf, 48 anos, e Valdemar Antônio Gräf, 55, são casados há quase três décadas. Moradores do bairro Rui Barbosa, em Arroio do Meio, Fabiane é industriária e o esposo, comerciante.

A história do casal com O Alto Taquari existe há 28 anos. “Logo que casamos, fizemos a assinatura”, comenta Fabiane. Relembra que, na época, o jornal era o único meio pelo qual tinham acesso às notícias, especialmente, do município e região, visto que ainda não existia aparelho celular e, muito menos se ouvia falar em Internet.

Embora atualmente as pessoas tenham acesso imediato a informações que lhe interessam por meio de um toque, Fabiane e Valdemar ainda prezam pelo jornal e afirmam que ele é um ótimo meio de comunicação. “Gostamos de ler as páginas de esportes, notícias do nosso município, assuntos relacionados à nossa comunidade, além de nos manter informados sobre o que acontece no dia a dia”.

Para o casal, “o AT é indispensável. Ele já faz parte da nossa vida”. Todas as semanas, quando chega quinta-feira à noite, ficam na expectativa para recebê-lo e colocarem a leitura em dia na sexta-feira.

Por daiane