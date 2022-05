O Alto Taquari

O Hospital São José, de Arroio do Meio, promoveu na terça-feira, dia 17, a IV Semana de Enfermagem, em homenagem aos enfermeiros e técnicos em enfermagem do local. O evento, que iniciou às 9h e encerrou pelas 16h, contou com rodas de conversas presenciais e on-line mediadas pelas convidadas Rosi Mari Barboza, Taiana Lando, Maria Letícia Ikeda, Maica Adams e Mariana Azevedo.

Por daiane