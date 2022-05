O Alto Taquari

O dia 28 de maio é dedicado a uma das comidas mais conhecidas em todo o mundo, o hambúrguer. O bife de carne moída ganhou diferentes versões e combinações mundo afora e foi muito popularizado pelas redes de fast food norte-americanas, numa composição com o pão, formando um sanduíche. No Brasil, o hambúrguer, principalmente no formato de sanduíche, chegou na década de 1950 e foi se popularizando.

Não há registros precisos de quando e porquê, mas tudo indica que foi em solo gaúcho que o lanche recebeu alguns “incrementos” e transformou-se no popular xis. O pão ficou maior, foram adicionados outros ingredientes, como maionese, molho, milho, ervilha, tomate, ovo, presunto, queijo e condimentos. Para acondicionar tudo entre o pão, resolveu-se prensar o lanche em uma chapa quente, deixando o famoso sanduíche ainda mais apetitoso.

Não demorou para que o xis se transformasse no lanche preferido dos gaúchos. Para agradar a maioria, a variedade de sabores foi ampliada. Bacon, calabresa, frango, coração de galinha, strogonoff, filé, são apenas algumas das variações. Isso quando não há a junção de mais de um sabor, formando combinações, a exemplo do bagunça que leva um misto de recheios.

Já o hambúrguer, também chamado de hambúrguer gourmet, está em alta no momento e é a aposta de muitos estabelecimentos. O lanche tem algumas semelhanças com o xis, mas visualmente são bem diferentes. Logo de cara percebe-se que o hambúrguer não é prensado e de tamanho menor. No entanto, mesmo sendo menor que o xis, o hambúrguer sacia a fome, pois leva na sua composição uma porção generosa de carne fresca. O pão, depois de ser cortado ao meio, é selado na chapa e recebe outros acompanhamentos conforme o sabor escolhido.

Cada um com suas particularidades, xis e hambúrguer fazem sucesso entre os amantes de fast food e garantem emprego e renda para milhares de famílias. A criatividade garante inovações nos sabores e a fidelização do cliente. E neste campo valem todas as tentativas, desde misturar doce com salgado, até a fazer um lanche gigante, como o chamado xis calota, para ser apreciado em grupo.

Novidade

P ara os apreciadores de hambúrguer, uma das novidades em Arroio do Meio é um sabor totalmente novo. O hambúrguer de búfalo está no cardápio da Cervejaria Rota 811 e, mesmo sendo algo recente, já faz sucesso e é um dos mais pedidos na casa.

O proprietário Juliano Barcella diz que optou por um cardápio de lanches diferenciados, que combinam com a proposta da cervejaria artesanal instalada na VRS 811. Observa que o hambúrguer de búfalo é muito saboroso e magro, uma valiosa combinação, pioneira na região. Além da carne de búfalo, existem outras opções de sabores e de lanches.

Qualidade dos ingredientes

Desde oito de março de 1996 a chapa, as espátulas e as várias composições de xis fazem parte da rotina de Meri Portella. Naquela data foi inaugurada a lancheira Ki Ponto Lanches, no Centro de Arroio do Meio. De lá para cá, muitas coisas mudaram, mas a qualidade dos ingredientes que compõem o xis continua sendo indispensável no dia a dia da lancheria.

Com o passar do tempo o cardápio foi ampliado e hoje são 21 opções só de xis. Tem para todos os gostos, mas o preferido continua sendo o xis salada, que, entre os ingredientes, leva pão, hambúrguer, ovo, milho, ervilha, tomate e alface.

Meri diz que toda a cadeia de fornecedores é importante para se chegar a um lanche gostoso e de qualidade. “Amor e dedicação ao que se faz são fundamentais. Por isso é preciso ter cuidado com todos os insumos e em todos os processos. Desde o preparo até o momento de servir”. Para ela não existe um segredo, mas considera que uma boa maionese é o diferencial para se ter um lanche saboroso, capaz de conquistar o paladar do cliente.

Salada é o favorito

Nos oito anos de lancheria, a família de Ildo Martins, que tem o empreendimento no Centro de Capitão, nem faz ideia de quantos xis já foram vendidos. Mas, se existe uma certeza, é a de que das oito opções do cardápio do Ildo’s Burguer, o xis salada é o mais conhecido e o preferido entre os clientes. Outro que sai bastante é o bagunça, que mistura vários sabores em um xis só.

O lanche mais popular entre os gaúchos é preparado durante todo o expediente. No entanto, é nos fins de semana, especialmente no sábado, que o xis vira opção de almoço e janta. Indiferente do dia da semana, o “segredo” para uma refeição saborosa, segundo Jaine Martins, é a seleção dos ingredientes de boa qualidade. O “toque secreto” fica por conta de quem prepara o lanche. “O carinho e o amor pelo que se faz, é fundamental”, garante Jaine.

Um sabor inovador

Oferecer um produto diferente e de qualidade foi o que motivou os sócios-proprietários da Cervejaria e Pub Don Ruggeri, instalada em Pouso Novo, a apostarem no hambúrguer. Quando abriram o empreendimento, há pouco mais de um ano, não imaginavam que a nova opção gastronômica cairia no gosto popular. “Na região ninguém fazia hambúrguer. Não sabíamos que se tornaria o carro-chefe da casa, ficamos surpresos e contentes com o resultado”, conta Jerônimo Ruggeri.

Com o passar do tempo o cardápio foi incrementado com mais dois hambúrgueres e há criações especiais que também fazem sucesso, o chamado burguer do mês. Em maio é o Zé Colmeia, que tem como diferencial um molho especial, preparado com mel, que deixa o lanche ainda mais saboroso.

Para um produto de qualidade, Jerônimo considera imprescindível a seleção dos ingredientes e o seu preparo e, claro, alguns macetes do ‘comandante’ da chapa, o sócio Maurício Brandão. O gosto inconfundível do hambúrguer da Don Ruggeri, afirma Jerônimo, se dá pela porção de 190 gramas de carne, que leva em sua composição costela defumada e coxão mole. O bacon utilizado também é próprio para este fim, o que dá mais sabor e crocância.

O segredo, garantem os sócios, não é um ingrediente isolado, mas a soma do todo, que inclui a elaboração dos molhos e o próprio pão. “Nós optamos por usar ingredientes de primeira qualidade para oferecer um excelente produto ao nosso cliente. Acreditamos que estamos no caminho certo, pois temos recebido inúmeros retornos positivos”, avaliam.

