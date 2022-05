O Alto Taquari

O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio (Labo) realizou no sábado, dia 20, a primeira partida da final valendo pela Repescagem. Em cancha, estavam o Guarani “B” e Passo do Corvo “B”. Depois de um duelo na primeira final, na qual houve empate e vantagem de cinco bolas para o Guarani, as duas equipes jogaram de igual para igual registrando empate em 2 x 2 nos quatro jogos das duplas. Nos dois primeiros jogos dos trios, o Guarani abriu vantagem com duas vitórias e ampliou o seu saldo de bolas a ponto que, mesmo que o Passo fosse vencer os dois últimos jogos, não poderia ser campeão. Diante desta situação não foi preciso realizar os dois últimos jogos de trios. Felizes com a conquista, o pessoal do Guarani, do presidente Airton Lanzini, comemorou o título conquistado.

A categoria Série “A” da Força Livre terá sua final neste sábado, dia 28, quando jogam pela partida da volta nas canchas do Guarani de Arroio Grande, Guarani “A” x Brasil de Bicudo. Na primeira final em Bicudo, o Brasil venceu por 5 x 3 e teve um saldo de sete bolas. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância. Serão quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios.

Encerramento – A Liga de Bocha comunica que a festa de encerramento do campeonato será no dia 11 de junho com a entrega da premiação durante jantar baile promovido pelo Pituca no Salão PA-Rural, com animação da banda Contagem Regressiva. O valor do jantar será de R$ 40, tendo no cardápio carne de rês, porco, galeto, salsichão, comidas quentes e saladas.

Reunião – A Liga de Bocha de Arroio do Meio convoca reunião para às 19h30min de terça-feira, dia 31 de maio, para acertar detalhes da realização do Campeonato Municipal de Veteranos. A reunião será realizada no Ade Sport Center. O campeonato tem previsão de iniciar no mês de julho.

Por daiane