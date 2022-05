Esportes

No domingo, dia 15, a 2ª Edição do Campeonato de Futebol Sete de Marques de Souza ocorre na localidade de Sobradinho, com os seguintes confrontos: 13h30min – Grêmio Picada May x Brasil A; 14h20min -Independente x Juventude; 15h10min – Brasil B x Bragantino; e 16h30min – Cruzeiro x Nova Aliança.

A competição é organizada pela Aemaso e conta com apoio da Administração Municipal e Sicredi.

Resultados da 6ª rodada: Juventude 1 x 1 Grêmio P. May; Guarani 2 x 1 Bragantino; Brasil B 0 x 0 Cruzeiro; Brasil A 0 x 1 Nova Aliança.

Classificação: Guarani – 12; Brasil A – 12; Independente – 12; Nova Aliança – 10; Cruzeiro – 8; Picada May – 5; Juventude – 5; Bragantino – 3; Brasil B – 1.

Goleadores: Jordani Imperador – Brasil A – 4 gols; Leonardo Casaril – Grêmio P. May – 4 gols; e Luis Felipe – Independente – 4 gols.

Por daiane