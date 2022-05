O Alto Taquari

A última semana foi especial para as mamães nas Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) Professora Rita, Turma da Mônica e Raio de Sol e Escola Municipal de Ensino Fundamental São Caetano, de Arroio do Meio. Recepcionadas com muito amor e carinho, as mães foram homenageadas e agraciadas com lembrancinhas.

Na Ecei Professora Rita elas foram recepcionadas na sala dos filhos. As educadoras prepararam uma apresentação com mensagem, vídeos e músicas ensaiadas pelas crianças. No final, cada mãe recebeu uma flor que teve relação com o projeto Semearte, da secretaria da Educação. Esse projeto é desenvolvido na Ecei com as crianças e compreende quatro eixos: preparar o solo, semear, florescer e colher; e tem como objetivo o contato das crianças com a natureza. Dessa forma, as mães passam a realizar esse processo em casa com seus filhos.

Já na Ecei Turma da Mônica, as mães foram recepcionadas com música. Também foi produzido um vídeo em que cada turma, juntamente com as educadoras, prestou homenagens com mensagens para as mamães. Para que elas pudessem se conhecer melhor, foram realizadas brincadeiras. Depois, foram convidadas a irem ao refeitório da escola para degustarem um café preparado pela equipe de apoio. Lá elas encontraram fotos com seus filhos expostas na parede, podendo levar para casa. Como lembrança, receberam uma muda de suculenta e uma borboleta, ambas com mensagens. E, na borboleta, estava fixado um esmalte.

Na Ecei Raio de Sol, as homenagens iniciaram na sexta-feira e se estenderam até o sábado. Na sexta, ao chegarem na escola, as mães foram surpreendidas com diversas mensagens de amor e carinho, balões de coração, música e um café surpresa. No sábado, houve um momento de descontração entre elas. Inicialmente foi organizado um café coletivo e, em seguida, ocorreu uma gincana divertida e desafiadora com a participação de, aproximadamente, 60 mães, que foram divididas em cinco equipes, nas quais todas tiveram oportunidade de participar e curtir bastante. Foi um momento proporcionado somente para elas, repleto de diversão, risadas, coleguismo e amor.

Na Emef São Caetano, as mães foram acolhidas no final da tarde de sexta-feira com o Coral Mensageiros da Alegria, regido pelo professor Ermilo Berté, para participarem de oficinas com profissionais de cada área, disponibilizadas pela escola. As mães puderam escolher a oficina que gostariam de participar. As opções eram Alongamentos e Atividades Físicas – Profª Jaqueline Klein; O cuidado natural com o uso das plantas medicinais – Glaci Träsel (terapeuta e consteladora); Saúde é o melhor presente – Claudia da Silveira Rohr (nutricionista); Produção de repelente caseiro – Leila Horst (professora de ciências); Receitas saudáveis – tias Márcia/Rosane; Família e Conexões Afetivas – Tânia Frohlich Rodrigues (facilitadora de círculos de construção de paz); Mãe, mulher! Quem sou eu? – Noeli Zanotteli (psicóloga); Família, filhos e Eu (descubra seus valores pessoais na prática) – Raquel Rohenkohl (neuropsicopedagoga em formação e terapeuta sistêmica) e

Meditação transforma vidas – Noeli Primaz (professora e terapeuta holística). Foi um momento especial, preparado com muito carinho. A direção agradece aos coralinos, ao professor Ermilo, às monitoras do Programa Mais Educação pela apresentação em homenagem às mães, aos oficineiros e a todos que puderam se fazer presentes.

