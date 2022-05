O Alto Taquari

Com 253 alunos matriculados, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra do Forqueta, de Arroio do Meio, celebrou, no dia 19 de abril de 2022, seu aniversário de 38 anos de fundação.

Para comemorar a data, a escola recebeu as ex-professoras e diretoras Vera Lúcia Bruxel e Iolanda Bruxel para uma roda de conversa com os alunos dos anos iniciais, resgatando a história do educandário. Além disso, os alunos puderam conhecer um pouco mais da trajetória escolar através de uma exposição de fotos, materiais e objetos utilizados ao longo dos anos. No dia, também foi servido um bolo especial para o lanche.

Retrospectiva

As atividades escolares no bairro Barra do Forqueta iniciaram em agosto de 1982, no prédio do antigo Clube 4S Sempre Avante, na RS 130, por meio da comunidade que se organizava para atender às crianças de forma educativa.

Na época, foi criado um projeto do Governo Estadual chamado Incremento a Educação e Arroio do Meio participou, instalando na Barra do Forqueta, uma sala de aula que atendia a 23 alunos na faixa etária de quatro a seis anos. As crianças ficavam sob cuidados de uma professora, que também era responsável pela merenda e pela faxina da sala.

Em 1983, com a continuidade do projeto, viu-se a necessidade de construir uma escola no bairro, em função do aumento da quantidade de crianças em idade escolar.

Assim, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Barra do Forqueta foi oficializada em 19 de abril de 1984, por meio do decreto municipal nº 64/84.

Estrutura física

A última ampliação do prédio ocorreu em 2018, com a construção de mais salas de aula, banheiros e adaptação do prédio da Educação Infantil. Segundo a diretora Liselote Lange Gabriel, atualmente a escola possui 10 salas de aula, quatro banheiros femininos, quatro masculinos e dois para funcionários, laboratório de informática, sala dos professores, sala de leitura, secretaria, cozinha, refeitório, lavanderia e despensa. Os alunos também utilizam o ginásio localizado ao lado da escola para as aulas de educação física.

Na última década, o número de matrículas variou entre 218 e 295, ao ano. Hoje são 253 matriculados e 30 funcionários, dos quais 20 são professores e três monitores.

Projetos

Neste ano, a escola está desenvolvendo dois projetos com os estudantes. O Projeto Conexões, lançado em âmbito de município, é baseado na construção de valores e no relacionamento interpessoal. E o Projeto Leitura em Sala de Aula, que contempla 30 minutos por semana, no início da aula, em dias intercalados (cada semana em dia diferente). Coloca-se música ambiental e todos param para a leitura neste momento.

Desafio

Segundo a diretora Liselote, o maior desafio está em proporcionar o melhor para que todos os alunos retornem e retomem o hábito de estudar, que foi bastante dificultado nos dois anos de pandemia. Além disso, suprir as necessidades pedagógicas e administrativas do educandário também são atividades desafiadoras.

Preocupação com o bem-estar

Para Liselote, “ser diretora é um desafio sim, mas que realizo com muito amor e dedicação, preocupada com o bem-estar de toda a comunidade escolar (alunos, pais, professores, funcionários). A escola necessita de uma equipe com funções específicas de modo a gerir suas atividades englobando os âmbitos pedagógicos e administrativos da instituição de ensino. A diretora é um elemento da instituição, pois sua grande responsabilidade está em aliar todos os eixos escolares”.

Equipe diretiva

Diretora: Liselote Lange Gabriel

Vice-diretora: Liane Paloschi Villa

Coordenadora pedagógica: Patrícia Biasibetti

Associação de Círculo de Pais e Mestres (ACPM) – Gestão 2021/2023

Associação Círculo Pais e Mestres

Escola Municipal Ensino Fundamental Barra do Forqueta 2021/2023

Presidente – Rejane Steffens Piassini

Vice-presidente – Janete Eckhardt Gaedicke

Tesoureiro – Denise Rodrigues da Silva

Vice-tesoureiro – Roselene Jungkenn

Secretária: Liane Paloschi Villa

Vice-secretária: Patrícia Biasibetti

Conselho Fiscal: Edson Sebastiany

Suplente do Conselho Fiscal: Rui Fuhr

Conselho Fiscal: Cláudia Regina Gabriel

Suplente do Conselho Fiscal: Deise Lermen

Diretora Escola Membro Nato: Liselote Lange Gabriel

