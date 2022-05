Greicy Weschenfelder

Sou fã do Edenilson, atual jogador do Internacional. Por suas “jogadas”, por ser jogador do meu time de coração, e, também, pelo ser humano Edenilson. Todos temos profissões e a dele é ser jogador de futebol e merecemos ser tratados com respeito no ofício que escolhemos. Desculpa leitor, mas aqui neste espaço que gosto tanto, emito minha opinião e nunca tive dúvidas que houve injúria racial e que o jogador colorado não estava mentindo. Coisa de torcedora, não! Ouvi também comentários bem embasados e pelo que estou acompanhando tal fato está sendo comprovado.

O mais grave disso tudo? Que isso não aconteceu só com esse jogador específico. Nos estádios isso toma proporções gigantescas porque milhares de pessoas acompanham e não deixam “passar em branco” esse preconceito. Agora, e quantas vezes isso acontece no trabalho de pessoas que não são jogadores de futebol. E acontece na rua, nas casas, e ainda pior, de forma velada.

A injúria racial não deveria mais ser assunto ou pauta. Mas o é, e nem imaginamos o quanto e diariamente. Podemos e devemos falar também, pois não custa a repetição e dizer CHEGA a todo tipo de preconceito porque nenhum se sustenta e tem argumentos para acontecer. É total falta de respeito. E se queremos respeito, devemos praticá-lo.

Como disse anteriormente, não é só a injúria racial que deve acabar, vemos também preconceito étnico, de gênero. Juro, que se eu olhar para trás – se bem que sempre trabalhei isso muito bem comigo mesma – fui vítima da questão do sotaque alemão. Sim, existe também preconceito com pessoas do interior e de cultura alemã ou outra. E dói. Sempre vai doer a falta de respeito, o deboche às pessoas e a falta de humanidade. Cada um nasce de um jeito e tenta ser uma pessoa melhor a cada dia. Que deixemos o outro viver e entendamos que cada um tem sua cor, seu sotaque, suas escolhas e que quer trabalhar dignamente e viver. Jamais a cor, o sotaque, a escolha sexual faz com que uma pessoa seja melhor que a outra; todas formamos a sociedade plural e rica que temos. Diferentes, mas seres humanos; buscando viver bem e em comunidade.

Respeito é uma palavra muito bonita, mas nas pequenas coisas que pode ser conjugada. É respeitar o idoso e deixar lugar para ele no ônibus, é ver um negro se aproximando e entendendo que a cor não o faz ser incapaz ou menos que alguém, é você considerar o sotaque como característica sonora da fala e por isso tão bonita.

Força, Edenilson! E discordo de um comentarista que disse ver esse fato como recorrente e que isso não acabará pois é “enxugar o gelo”. Sou romântica e acredito que de passo em passo isso vai acabar ou ao menos, não machucar a tantos.

