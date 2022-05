Resenha do Solano

Numa semana em que um filme de ação com poucos efeitos especiais e praticamente sem dublês volta a ser aplaudido de pé (sem desprestigiar outras produções pela eficiência tecnológica, croma key, designers e esteroides anabolizantes), um viaduto histórico sobre a ERS-130 e quatro novas pontes são confirmadas (página 05). Arroio do Meio ainda convive com crateras que fazem aniversário em algumas vias públicas. Não tem nada de errado nisso e não é um ‘defeito’ ou característica que vem dessa gestão. Até porque reclamar dos outros e do poder público fazem bem. Aí tiramos o foco dos nossos próprios defeitos. Ou melhor, aprendemos a ter paciência conosco nas nossas metas, ambições, sonhos ainda não realizados, obras e reformas inacabadas.

No verão tomei um chopp com Luís Both – que segundo fãs é o melhor presidente da Câmara de todos os tempos –, lá no mirante do Morro da Ventania. Ele, que é geminiano, me disse que acreditava em signos e detalhou o potencial de gêmeos para muitas frentes de trabalho e política.

Isso me fez analisar que cinco das últimas seis gestões em Arroio do Meio foram de cancerianos e todos os reeleitos eram de câncer. Atualmente temos quatro vereadores cancerianos entre os 11 titulares na Câmara (Adiles, César André, Maria Helena e Paulo), além do diretor da Casa, Paulo Volk.

Não vou falar das características positivas desse signo, porque embora eu não acredite tanto na magia dos signos, é feio elogiar o próprio galinheiro. Porém, entre as peculiaridades menos admiradas estão: humor inconstante, facilidade de mágoas, rancor, procurarem motivos para ficarem tristes, ciúmes louco-possessivos, sufocar os outros pelos excessos de cuidados, se fazerem de vítimas, desconfiados e paranoicos (o que não quer dizer que não sendo perseguidos ou alvo de artimanhas). A loucura é tanta que nos bastidores até se ouve, “fulano de tal é um câncer, que precisa ser eliminado”.

Falo isso que nas estratégias para 2024 todos os interessados no pleito ainda têm 29 meses para estudar adversários nos seus detalhes mais íntimos e potencializar melhor sua própria imagem pessoal. Num passado recente muitas pessoas humildes, legais e capazes, talvez foram mal assessoradas e venderam, ou, deixaram os adversários e a crítica não credenciada, venderem outra imagem.

Por outro lado, também evidencia o quanto os arroio-meenses gostam de dramaturgias do estilo Novela Mexicana. Os gêneros de ação, documentários, terror, aventura/comédia e de época, não têm tido a preferência do eleitorado, que talvez não esteja preparado para entender determinados tramas.

Tudo pode mudar. Vejo que as fofocas de bodega e canchas de bochas não terão mais tanto peso nas decisões em torno dos votos. Cada vez menos, esposas e filhos irão deixar se influenciar por homens sob efeito do álcool, e vão buscar suas próprias convicções em seus círculos de convívio. O filme citado na primeira linha é estrelado por um ator canceriano. É muita loucura, tchê.

COERÊNCIA E SENSIBILIDADE LEGISLATIVA

Desde 2011 foi aprovada a criação de 51 loteamentos com matrícula. O avanço dessa ocupação urbana é motivo frequente de autoelogios e questionamentos. Ninguém precisa ser muito inteligente para saber que uma cidade mais descentralizada exige que a máquina pública tenha mais braços para prestar serviços satisfatórios aos contribuintes. Os mesmos políticos e técnicos que estavam junto na autorização desse crescimento horizontal e não incentivaram tanto o crescimento vertical – para agradar mais gente e serem reconhecidos por isso – precisam olhar o departamento dos Serviços Urbanos com mais carinho. Airton Schmidt fez mais do que está nas leis de jornada de trabalho. É preciso respeitar os empreendedores que realizaram a infraestrutura dessas novas moradas (não foi a prefeitura, foi uma lei) e os contribuintes que estão pagando impostos e fizeram a economia girar com a construção da casa própria longe do Centro.

MAIS DE 500 FONTES

Apesar de a chuva ter voltado, destaque para análise do técnico agrônomo da Emater-RS/Ascar, Elias de Marco, do potencial hídrico de Arroio do Meio (água quase está no nome do município). Segundo ele, temos o potencial para preservar mais de 500 fontes (mais detalhes no Agrovale). Vejo que o desafio será estocar a água, seja por reservatórios de fibra, PVC, ou bolsões. Daqui a pouco, além desse incentivo de 25% subsídios para investimentos em cisternas de até R$ 22 mil, a prefeitura poderia isentar impostos em torno da comercialização, e algo parecido na industrialização podendo atrair investimentos e resolver um problema para sempre.

SEM FESTA TÍPICA

Em vésperas de gincana, hoje coordenada por uma empresa de Vera Cruz, e Festa de Maio de Teutônia, impossível não lembrar que Arroio do Meio perdeu a Frangofest, e apesar do apelo da Feira Gastronômica, falta um tcham. Daqui a pouco, os políticos poderiam estimular e sintonizar as grandes indústrias alimentícias a um novo sonho, ou, os roteiros turísticos numa festa de verão: A Festa do Arroio.

Por daiane