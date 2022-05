Em Outras Palavras

Uso pouco de Uber. Depois de muitos anos no meu novo emprego tenho vaga para estacionar. Por isso, uso carro próprio diariamente. Na última segunda-feira, no entanto, fui obrigado a “pegar um carro de aplicativo”. Como sempre faço, ao embarcar tentei entabular uma conversa com o motorista. Gosto de fazer isso para conhecer pessoas e tomar conhecimento de histórias interessantes que, como aconteceu, inspiram crônicas e reflexões.

Confesso que o condutor relutou em conversar. Por isso não forcei a barra, mas ao ouvir uma notícia no rádio ele deu a brecha que precisava para embalar o papo. Aos poucos ele soltou o verbo. Contou que tinha 65 anos e que, depois de 14 anos trabalhando como motoboy, foi demitido da função.

– Meu patrão mantinha três restaurantes. Eu tinha muito serviço, mas com a pandemia ele fechou duas operações e dispensou um monte de gente, entre eles, eu! – contou.

Em tom de lamento acrescentou que não recebeu a indenização a que tinha direito pelo desligamento.

– Não faço a mínima ideia de quando receberei este dinheiro porque meu ex-patrão argumenta que tem grandes dificuldades para manter o estabelecimento remanescente – queixou-se.

Apesar da situação o motorista de Uber mostrou-se conformado:

– Vou reclamar do que? Afinal, tenho 65 anos, sou um velho, e entendo que os empresários prefiram os mais jovens que têm mais vitalidade, energia e disposição para o trabalho – afirmou.

O motorista do Uber consegue defender-se das agruras,

Mas muitos outros fazem biscate para pôr comida na mesa

Para manter a casa e principalmente para sustentar o filho de 11 anos o “uberista” revelou que aluga um Siena para trabalhar como motorista de aplicativo. Admite que é preciso estar na rua por 10, 12 horas consecutivas para fazer frente aos boletos, mas não desiste:

– Tenho muitos amigos que estão numa situação bem pior que a minha. Eles sequer têm condições para locar um carro. Pra piorar, eles têm doenças na família e outras complicações que eu não tenho. Por isso, não reclamo da sorte – sentenciou.

Como ele, milhões de gaúchos ficaram desempregados ao longo dos dois anos de pandemia. Alguns trabalhadores – como funcionários de farmácias, trabalhadores do transporte coletivo e do segmento de supermercados – puderam trabalhar normalmente. Ao contrário da maioria, obrigada a ficar em casa. Os empregadores não tiveram escolha porque foram obrigados a fechar as portas, amargando prejuízos, demitindo gente, com perdas que irão perdurar por muito tempo.

O motorista do Uber consegue defender-se das agruras, mas outros tantos apenas lamentam, enquanto fazem biscates para colocar um mínimo de comida na mesa.

Por daiane