Esportes

Decisões no Minifutebol do Rui Barbosa

O Torneio de Minifutebol denominado de Copa Sicredi, com apoio da Loja Bruxellas e Rocket Fibra, promovido pelo Esporte Clube Rui Barbosa e coordenado pela Lafa, teve continuidade na sexta-feira, dia 13, com a realização dos jogos da 4ª rodada: Pituca/Forquetense 0 x 6 Só Barulho (craque João Moura/Só Barulho), Virakopus/HG Instal. Hidraulicas e Const. 3 x 1 Esperança/TL Sports Training/KF Motos e Carros (craque Gian Capelari/Virakopus), 100 % Guri 4 x 2 SPG (craque Tiago Nyland/100% Guri) e Cruzeiro/Fit Trainer 3 x 3 SER Tomivô/Multicell (craque Deivid Farias/Cruzeiro).

Encerrada a primeira fase, classificaram-se de forma direta para a fase semifinal as equipes do Cruzeiro e o Só Barulho. As outras duas vagas de semifinalistas serão definidas nesta sexta-feira quando jogam às 19h30min, Pituca/Forquetense x Virakopus e às 20h30min, SER Tomivô x SPG.

Por daiane