O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Moradora de Pouso Novo, Eduarda Brock Zarbieri (também conhecida como Duda Gaiteira), 16 anos, além de ser gaiteira, é rainha do município, estudante do segundo ano do Ensino Médio, funcionária da Prumobio Topografia e Consultoria Ambiental e gosta de viver a vida em constantes desafios.

Duda conta que a música sempre esteve presente em sua vida, porque desde pequena convivia com seu avô Cláudio Brock (in memoriam) e seu tio Irineu Brock. Ambos já tocavam gaita e ela sempre gostava de estar junto nos encontros da família. “Aos três anos, ganhei uma gaitinha dos meus pais Aline Brock Zarbieri e Milton Garcia Zarbieri e, a partir desse momento, passei a tocar e cantar junto do meu vô e do meu tio”, relembra.

Com oito anos de idade, iniciou as aulas de gaita com o professor Dério Marchi. “Tenho muita admiração, carinho e gratidão a ele e toda sua família, especialmente pelo incentivo e acolhimento. Foram dias de muito estudo, roda de conversa e chimarrão no Querência Gaudéria, lugar que considero minha segunda casa”.

Em maio de 2019, a jovem teve a honra de conhecer seu grande ídolo João Luiz Corrêa e tocar ao lado dele. “É uma pessoa pela qual tenho muita admiração, pela sua humildade, simplicidade e caráter”, ressalta Duda.

Com o início da pandemia, em 2020, as aulas presenciais foram suspensas. “Passados alguns meses, iniciei as aulas com o professor Enéias de Bona, minha grande inspiração. Sou grata a ele por sempre me incentivar e correr atrás dos meus sonhos. É um excelente profissional”.

No dia 28 de maio, ela estará presente na Feira de Saúde, Agricultura Familiar, Turismo e Artesanato que ocorrerá no município de Travesseiro. Duda fará apresentações de músicas tradicionalistas.

Mesmo com a pandemia, Eduarda teve a oportunidade de vivenciar momentos recompensadores na sua carreira. Em 2020, recebeu o convite para participar do Programa Galpão Crioulo, no quadro Galpão em Casa. E, em agosto de 2021, participou do programa Odair Terra, que foi gravado em Bento Gonçalves. “Fiquei muito feliz com essas oportunidades. Com certeza, foram realizações de sonhos. Quero deixar registrada também a minha imensa gratidão ao Odair e a toda sua equipe pelo espaço e pelo carinho”, relata a jovem.

Em abril deste ano, Eduarda decidiu participar de mais um desafio: o Concurso das Soberanas de Pouso Novo. “Foram dias incríveis, de muitos desafios e novos aprendizados. Agradeço a todos que me incentivaram, me apoiaram e torceram por mim”. Duda afirma que o dia 29 de abril com certeza ficou marcado pela realização de mais um sonho: “Fui nomeada a nova Rainha de Pouso Novo. A partir dessa data, represento com muito orgulho meu município. Honrarei essa coroa com muito amor e dedicação, da mesma forma que sempre fiz com minha gaita”.

Eduarda menciona a importância da família nestes momentos, por sempre darem o suporte necessário e estarem ao lado dela a incentivando. Também ressalta sua gratidão à Deus por todas estas conquistas e pelas pessoas especiais que têm em sua vida; por quem a apoiou desde o início, tanto com a gaita como no Concurso de Soberanas.

Por daiane