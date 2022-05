O Alto Taquari

Cresol seleciona colaborador de negócios para Arroio do Meio

A agência da Cresol de Arroio do Meio está com processo seletivo aberto para o cargo de colaborador de negócios. Para se candidatar à vaga o interessado precisa estar cursando ou ter concluído uma das seguintes áreas: Administração, Gestão Comercial, Economia ou afins. É necessário o conhecimento de produtos e serviços financeiros e habilidade de negociação e vendas; boa comunicação; entusiasmo; ética e profissionalismo; facilidade de interação, relacionamento e trabalho em equipe. A CNH categoria B é necessária, bem como a disponibilidade para eventuais viagens, reuniões e cursos.

Entre as responsabilidades está o atendimento (interno e visitas externas) ao associado e público em geral, com objetivo de apresentar soluções financeiras, prospectar novos associados; auxiliar em demandas operacionais das carteiras; comercializar produtos e serviços financeiros disponibilizados pela Cooperativa.

A Cooperativa oferece entre outras vantagens: vale alimentação, plano de saúde; seguro de vida e participação nos resultados. Auxílio à educação, universidade corporativa, plano de carreira, mentorias e cursos internos também são disponibilizados aos colaboradores. O interessado deve cadastrar currículo no site Cresolsicoper.com.br/Vagas até o dia 17 de junho.

Cresol entrega agasalhos

A Cresol realizou na última semana a entrega de agasalhos proveniente de doações referente à Campanha do Agasalho 2022 que ocorreu em parceria com a prefeitura de Arroio do Meio. O gerente Raphael Botega explica que a campanha foi iniciada em 15 de abril e encerrou em 13 de maio, sendo arrecadadas várias peças de roupas masculina, feminina e infantil além de calçados e cobertores.

Ressalta que a cooperativa Cresol de Arroio do Meio segue recebendo doações. Explica que preferencialmente de roupas, cobertas em bom estado de conservação. “Os agasalhos precisam estar em bom estado para que as pessoas possam utilizá-los de imediato”, explica.

Por daiane