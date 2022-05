O Alto Taquari

A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Travesseiro realizou na última semana encontro mensal com o Grupo Rosa Branca, de São Miguel, e com o Grupo Arco-íris de Picada Felipe Essig. Foram realizadas atividades de alongamento, exercícios físicos e algumas dinâmicas com objetivo de fortalecer os vínculos e refletir sobre o papel da mãe na vida de cada integrante.

Em homenagem ao Dia das Mães, o Grupo Rosa Branca organizou um almoço e o Grupo Arco-Íris um café da tarde. Nas oportunidades, o Cras entregou para cada mãe uma flor, reafirmando e valorizando este papel tão importante na vida de todos.

Por daiane