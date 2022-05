O Alto Taquari

Uma importante etapa para a instalação dos 10 leitos de UTI adulto no Hospital São José, em Arroio do Meio, foi entregue na manhã de domingo, 1º de maio. O espaço físico, com 400 metros quadrados, incluindo movelaria, elevador, transformador e gerador, está concluído e foi entregue de forma simbólica. O ato contou com a presença da direção, médicos e funcionários do Hospital São José, da Rede de Saúde Divina Providência, da Administração Municipal, da Comissão Arroio do Meio Pró-UTI, Câmara de Vereadores, prefeito de Travesseiro, entidades e comunidade em geral. Em todas as falas foi destacada a importância da obra para a comunidade arroio-meense e regional.

No primeiro momento, a gerente administrativa do HSJ Niúra Rodrigues da Silva e o tesoureiro da comissão Arroio do Meio Pró-UTI José Eduardo Ely, apresentaram os dados técnicos do hospital e a prestação de contas dos recursos empregados na construção. A obra recebeu investimentos de R$ 2.920.137,12. A maior parte, R$ 1,453 milhão (R$ 953.527,98 + R$ 500 mil) foi destinada pelo município de Arroio do Meio. As doações, tanto de empresas como de entidades, grupos e arrecadações feitas em lives e shows, totalizam, até o momento, R$ 826.616,14. A Câmara de Vereadores também repassou R$ 100 mil e as prefeituras de Capitão e Travesseiro, repassaram R$ 50 mil cada. Os demais R$ 439.993,00 são oriundos de parlamentares.

Da comunidade para a comunidade

O presidente da comissão Arroio do Meio Pró-UTI, Joner Frederico Kern, lembrou o início, em 1º de maio de 2020 em reunião com empresários pensando em ajudar no enfrentamento à então recém-iniciada pandemia. A abertura de contas para doação tinha o propósito inicial de angariar fundos para o hospital e, aos poucos foi alinhavada a ideia de estruturar a UTI, uma antiga demanda da comunidade. Joner agradeceu a todos que se envolveram e destacou a participação ativa do empresário Gilmar Bourscheid na busca por doações e do construtor Nelson Nascimento que, de forma voluntária, fez a primeira intervenção na obra física.

Joner frisou que desde o início o projeto esteve alicerçado em três pilares: comunidade, Poder Público e hospital, o que foi determinante para o sucesso desta primeira etapa. Lembrou que tudo foi feito durante a pandemia, inclusive com operários adoecendo e ressaltou o comprometimento dos profissionais de saúde do HSJ que continuaram se dedicando para bem-cuidar das pessoas. Agradeceu à comunidade, a todos que se engajaram no projeto, aos integrantes da comissão, aos engenheiros Aldir De Bona e Ionara Magalhães, a gestão de Klaus Schnack e a atual de Danilo Bruxel e também aos prefeitos de Capitão e Travesseiro.

Em vários momentos, o presidente da comissão se emocionou. Por fim, ressaltou que o custo da obra é de R$ 2,9 milhões, mas o valor de uma vida que pode ser salva não tem comparação, é imensurável.

União de esforços

O diretor-geral de Operações da Rede de Saúde Divina Providência, José Clóvis Soares, ressaltou que a primeira etapa foi concretizada a partir da união de esforços, o que é uma característica de Arroio do Meio. Estima que a UTI poderá salvar 180 vidas ao ano e que hoje toda a região apresenta um déficit grande de vagas e que quanto mais um paciente espera, ou mais longe precisa ir, menor é sua chance de recuperação.

José Clóvis agradeceu a todos que se envolveram para a conclusão da obra física e disse que agora inicia uma nova fase, a aquisição dos equipamentos. Além disso, para o pleno funcionamento, será necessária uma equipe de 50 funcionários especializados, habilitação e credenciamento. O custeio também será um desafio, já que um paciente de UTI custa, em média, R$ 2,7 mil ao dia e o SUS paga R$ 800. Por fim, disse não ter dúvidas de que a UTI vai fazer a diferença e que todos estão de parabéns por esta etapa concluída.

A diretora do hospital e vice-presidente da Rede de Saúde Divina Providência, irmã Clair Terezinha Agnes fez um agradecimento a todos que de alguma forma participaram da concretização deste sonho. “Temos um grande desafio pela frente, mas alimentamos a esperança e a confiança. Juntos vamos conseguir de fato colocar a UTI em funcionamento”.

Câmara parceira

O presidente da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, Marcelo Schneider, disse que estava presente há dois anos, quando tudo foi iniciado e cumprimentou a todos que contribuíram para a conclusão da obra física. Ressaltou que a Câmara tem sido e será parceira de iniciativas que são benéficas para a saúde de Arroio do Meio e da comunidade, que tanto espera pela UTI.

Mobilização para equipar e credenciar

Para finalizar, o prefeito Danilo Bruxel destacou que a obra tem a participação da comunidade. Cumprimentou aos membros da comissão envolvidos nesta iniciativa e ressaltou os benefícios que a UTI pode trazer para o município. Afirmou que é desafiador, tanto para pacientes, familiares, médicos e secretaria de Saúde, precisar de um leito de UTI e ter de ficar na espera ou percorrer centenas de quilômetros, porque não há vagas na região.

Bruxel salientou que o município já iniciou a mobilização junto ao Estado para equipar a estrutura física e também para o credenciamento. “Ainda temos etapas para serem concluídas, como equipá-la e buscar seu credenciamento, na qual a Administração já está trabalhando junto ao Ministério da Saúde. Vamos seguir trabalhando com o mesmo afinco para buscar isso e que este espaço possa ser concretizado o quanto antes”.

Ao final dos pronunciamentos, os presentes foram convidados a conhecerem o espaço.

Por daiane