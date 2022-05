O Alto Taquari

Bombeiros civis querem ajudar comunidade com conhecimento adquirido na Europa

Retornaram no último fim de semana, após 17 dias de cursos em 12 quartéis europeus, os bombeiros civis arroio-meenses Fernando Kuhn, de Dona Rita e Adelaide Friedrich, de Arroio Grande.

Eles integraram comitiva da Associação de Bombeiros Civis Voluntários do Vale do Taquari. A viagem foi intermediada pelo sargento Neimar Gonçalves dos Santos, presidente da Associação Gaúcha de Resgate, Salvamento e Combate a Incêndio (ASGRESCI) que, em seus 33 anos de carreira, entendeu que era momento de deixar um legado para o Vale do Taquari.

Kuhn revela que entre os treinamentos foram abordadas e praticadas técnicas de combate ao incêndio e análises do comportamento do fogo, desencarceramento, salvamento em cheias urbanas, travessia segura em correnteza e desastres ambientais. “Foram 17 dias de muito aprendizado”, dimensiona.

Fernando e Adelaide realizaram o curso durante as férias. O investimento pessoal de cada um dos participantes será de R$ 15 mil na especialização. “Pretendemos dividir nosso conhecimento com demais bombeiros voluntários e a comunidade. Futuramente uma porta que foi aberta para os demais interessados”, frisou Kuhn, que revela que uma das metas será atuar em eventos e empresas.

Fora do curso, chamou a atenção dos participantes a segurança em Portugal, a educação do povo português e uma rotina que privilegia a qualidade de vida.

