O Alto Taquari

O Campeonato Municipal de Bocha Força Livre promovido pela Liga de Bocha de Arroio do Meio (Labo) iniciou no sábado, dia 07, os jogos da fase semifinal que vai definir os finalistas. A primeira partida foi pela Repescagem que reuniu no Passo do Corvo, Passo “B” 4 x 4 Guarani “B”. O Guarani teve um saldo de quatro bolas.

Neste sábado, dia 14, ocorre a primeira semifinal da categoria Força Livre, quando jogam em Bicudo, Brasil x Guarani “A” de Arroio Grande. Os jogos da volta iniciam no dia 21, quando jogam em Arroio Grande, Guarani “B” x Passo “B” e no dia 28, teremos em Arroio Grande, Guarani “A” x Brasil de Bicudo. Cada partida terá quatro jogos de duplas e quatro jogos de trios. Os jogos iniciam às 13h30min com 05min de tolerância.

Por daiane