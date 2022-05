O Alto Taquari

Há quase quatro décadas O Alto Taquari está presente na vida das irmãs Geni Telöcken, 46 anos, e Helena Telöcken Petry, 53. Tudo começou quando o pai, Albano Telöcken (in memoriam) resolveu fazer assinatura do periódico para que a família pudesse acompanhar as notícias da região, pois, na época, os jornais eram um dos principais meios de comunicação.

As irmãs, moradoras de Picada Arroio do Meio, relembram que o pai já esperava pela chegada do exemplar e lia todas as notícias. Helena gostava de ler notícias sobre igrejas e paróquia. Entre risadas e acompanhadas por um chimarrão, as irmãs resgataram um caderno de anotações da adolescência de Geni, no qual ela copiava belas mensagens que, eventualmente, encontrava no AT.

Com o passar dos anos, as filhas foram traçando seus caminhos para a vida adulta, tendo suas próprias casas e família. Mas isso não foi capaz de comprometer a leitura do AT por elas. Helena e seu marido Silvério Petry, mais conhecido como Nune, construíram sua residência na frente da casa dos pais de Helena e o jornal passou a ser entregue lá por questão de praticidade. “Lembro que naquela época o jornal ainda vinha com o nome do assinante. Nas tardes de sextas, o pai vinha aqui em casa para buscá-lo”.

Atualmente, a assinatura está no nome de Geni, mas ainda é entregue na casa de Helena. Isso por que as irmãs mantêm a assinatura em conjunto. “O mais interessado pelo jornal aqui em casa é meu marido. O Nune gosta de ler, principalmente, matérias sobre esportes e relacionadas à agricultura. Para ele, o jornal é uma atração, já que não usa celular e, dificilmente, atende o telefone fixo”, relata Helena. Assim como a irmã, Geni se interessa com as notícias que estão relacionadas à paróquia e ao município.

Helena finaliza afirmando que o AT evoluiu bastante. “Nele encontramos notícias de outros municípios também. O jornal é uma ótima ferramenta, porque nem todos têm acesso à internet”.

Por daiane