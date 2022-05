O Alto Taquari

A Administração de Arroio do Meio segue empenhada em zerar o déficit de vagas nas Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis), onde são atendidas atualmente 815 crianças. Para atender a demanda, foram realizadas reformas e ampliações em três instituições de ensino do município que devem ser concluídas nos próximos dias. Na última semana a prefeita em exercício Adriana Meneghini Lermen e a secretária de Educação, Iliete R. Winck, visitaram os educandários para conferir o andamento das obras.

A ampliação da Escola Municipal Dona Rita foi concluída recentemente. Foram construídas duas salas de aula que já estão sendo utilizadas pelos alunos, aumentado o espaço do refeitório e reformulado o corredor de acesso às salas de aula. Além disso, se deixou um porão praticamente pronto e estruturado para uma futura sala de aula.

A parte física da obra no piso térreo da antiga Escola Luterana São Paulo deve estar concluída até o final do mês de maio, faltando apenas a instalação dos móveis que já foram licitados, o pergolado de acesso, conclusão da parte elétrica e adequação do PPCI. No espaço que poderá atender mais de 60 crianças foram reformados os dois banheiros masculino e feminino e adicionado um banheiro para pessoas com deficiência. Também foram reformuladas quatro salas de aula e um lactário, refeitório com cozinha completa e os dois pátios externos.

Em junho devem ser concluídas as obras de ampliação da Ecei Raio de Sol, em São Caetano, faltando a colocação de piso laminado, revestimentos cerâmicos nos banheiros e pintura. No espaço que poderá atender em torno de 30 crianças foram construídas duas salas de aula, reformada a área de serviço e refeita uma fossa antiga.

Além disso, devem ser feitos alguns remanejamentos possibilitando a abertura de mais de 100 vagas na Educação Infantil para o segundo semestre de 2022.

