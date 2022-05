O Alto Taquari

Depois de diversos pedidos da Administração de Arroio do Meio, o Governo do Estado anunciou a inclusão de um viaduto com alças na ERS-130, entre as obras previstas no edital de concessão das rodovias. A informação foi confirmada pelo secretário de Parcerias, Leonardo Busatto, na quinta-feira da semana passada. Só em Arroio do Meio, o investimento com o dinheiro dos pedágios chegaria em R$ 181 milhões, sendo R$ 49 milhões destinados para construção de uma nova pista em 18 quilômetros. Além do viaduto na entrada da cidade, estão previstas a construção de duas passarelas e quatro pontes sobre os arroios e Rio Forqueta.

Conforme o secretário de Administração, Áurio Paulo Scherer, trata-se de méritos da Administração Municipal que se articulou politicamente. “Foram inúmeras reuniões, audiências virtuais e presenciais em Porto Alegre. Ofícios justificando a necessidade do viaduto, inclusive com a contagem do número de veículos, que chegam a 30 mil por dia, que passam e geram congestionamentos no trevo e ao longo do perímetro da ERS 130”, salientou o secretário, que participou de todo o processo, junto com o prefeito Danilo Bruxel e a vice Adriana Meneghini Lermen. Disse ainda que a rótula alongada iria aumentar ainda mais o engessamento que já se tem. “Será uma das mais importantes obras de infraestrutura do município nos últimos tempos. O viaduto simboliza respeito aos moradores locais e é essencial para toda a região. Ainda não tivemos detalhes do projeto”, concluiu.

Scherer também revelou que segue em negociação a melhoria do acesso às empresas do bairro Medianeira. “Até o momento não logramos êxito. O edital deve ser publicado nos próximos dias. Não conhecemos que tipo de intervenção será feita”, dimensionou.

Por daiane