Greicy Weschenfelder

Quem nunca escutou a frase: “Quem canta seus males espanta”? Acrescentaria ampliando a frase para: “Quem canta e TOCA algum instrumento ou escuta música seus males espanta”. A bem da verdade, a música é para a alma. Faz um bem para quem a recebe e é terapêutica.

Desde bem pequenos; até mesmo na barriga de nossas mães somos embalados pela música para ensinar e acalmar. Na fase da Educação Infantil, por exemplo, a música é didaticamente muito poderosa. Na adolescência a música nos marca momentos e serve de alívio e nos alegra muito. E, assim, a música faz parte de todas as fases da vida. Agora, mesmo, você que chegou até aqui na leitura já deve ter pensando numa música que você adora ou que não sai da sua cabeça.

Dia atrás comprei a seleção de músicas feita pelo amigo Dj Faustão de músicas dos anos 60. Muito bom; vale a pena. Uma amiga muito querida, a Diretora Andreia (acho que ela nem se lembra) me deu o CD do Barbarella que recuperei novamente e me emociona toda vez, inclusive por ser “prata da casa”.

Tudo isso também me fez lembrar da parte dos instrumentos quão bonito é alguém tocando teclado, violão, saxofone…. Que inveja boa! Muito treino, ouvido bom e talento para a música. Deixar a música entrar nos ouvidos e ‘passar’ para o instrumento musical.

Há muito tempo tocava violão. Deixei-o de lado. Cheguei até a vender o instrumento. Hoje, ou melhor, há uns dois meses voltei a fazer aulas de violão com a maravilhosa e excelente professora Simone Buttini. Estou adorando. O bem que isso faz é impagável. De novo, algo que vale a pena. Ela tem calma, ensina a gostar mesmo. Amiga, Simone, obrigada por tudo!

Somos uma cidade privilegiada e berço da música. Pessoas que se destacam na música. Vale lembrar do Paulo, do Ermilo, da Paola, da Betânia, da Maria Angélica, do Ivo e de tantos outros… Dos cantos corais, das bandas.

Música para todos os credos, gostos, amores. Para todos e sempre! Música para a alma. Liga o rádio, canta, toca. Música!

Por daiane