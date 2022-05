Esportes

Está programada para esta sexta-feira, na quadra da Sociedade Escolar, a 6ª rodada do Campeonato Abertão de Marques de Souza. Às 19h20min jogam Bote Farra x Tropa dos Guri – Sub 21. Às 20h10min: Galatassarafo x Boteco do Jair/ Borracharia do Naco – Chave C. Às 21h: Vc Amigos x Falência – Sub 21. Às 21h50min: Malaguetas x São Luis / Capitão – Fem. E às 22h40min: Só Nó – Contra Ordem x Fontoura FX – Chave B.

RESULTADOS DA 5ª RODADA: Projeto Guarani 10 x 2 Limitados – Sub 21; Os Parceiros 4 x 10 Restaurante da Grinha/ Lc Pinturas/ 4 rodas – Sub 21; Asgu 0 x 11 Baile de Munique – Fem; As Manutenção/ Ferragens Muniz 3 x 5 Os Guri da 24 – Chave A; e Boteco do Jair / Borracharia do Naco 13 x 1 Jurupita – Chave C.

O Campeonato Abertão é uma organização da Aemaso e conta com apoio da Administração Municipal, Sicredi e Comercial AC.

Por daiane