Esportes

Apesar do mau momento do Internacional, que este ano ainda não deu alegrias em campo ao torcedor, fora das quatro linhas os colorados seguem confiantes. Exemplo de grande mobilização foi demonstrado pelo Consulado do Inter em Arroio do Meio no jantar-show realizado no PaRural em São Caetano na última sexta-feira reunindo mais de 550 colorados, com a presença do sempre ídolo Pablo Guinazu, banda Ataque Colorado e jornalista Fabiano Baldasso, que esteve acompanhado dos filhos e da esposa Monique.

Com a presença de torcedores representando consulados de vários municípios, como Flores da Cunha, Pinto Bandeira, Encantado, Anta Gorda, Lajeado, Teutônia, o Consulado de Arroio do Meio conseguiu demonstrar mais uma vez sua força com a participação do grupo das Mulheres Coloradas e demais integrantes. Um salão enfeitado com balões, bandeiras e banners, um jantar especial preparado pela equipe de Paulo Bersch, e colorados felizes deram “liga”e recepcionaram com carinho o ídolo Guinazu que foi importante em vários títulos do Colorado como a Libertadores da América (2010) Copa Sul Americana (2008), campeonatos gaúchos e outros jogos e títulos. Durante todo o evento, o argentino Guina que é amigo do treinador Medina e no qual deposita confiança, deu centenas de autógrafos atendendo a todos com muito carinho. A grande torcida se divertiu e cantou junto canções e hinos do Clube do Povo com a banda oficial Ataque Colorado que animou a noitada.

Integrantes do Consulado por meio do seu presidente, Claudir Weber fizeram uma avaliação positiva pela repercussão nas redes sociais e imprensa e externaram o agradecimento a todos os apoiadores e torcedores presentes ao evento. “Agradecemos de modo especial a presença do prefeito Danilo, vice Adriana Lermer e o juiz de Direito João Regert, torcedores colorados. Durante a semana recebemos uma enxurrada de elogios à equipe do Consulado de Arroio do Meio. A Banda Ataque Colorado elogiou a organização e nas lives do Baldasso a repercussão foi muito positiva, que disse estar chocado com a grandeza do evento.”

Por daiane