O Alto Taquari

Trilhas no Morro Gaúcho já contam com 600 inscritos

Está programada para o dia 23, a 4ª etapa do Circuito de Trilhas e Montanhas – Actvitta

2022/Morro Gaúcho. As largadas serão sediadas na sede da SER Dona Rita, em Arroio do Meio. As provas serão de 5km, 14km, 25km e 50km. Mais detalhes pelo e-mail: contato@ youmovin.com.br Telefone/ Whats: (51) 99992-4242. A prova de 50km é a mais é difícil do RS e já atingiu o limite 50 inscritos.

Por daiane