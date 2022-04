Esportes

Um bom público prestigiou a 4ª etapa do Circuito de Trilhas e Montanhas – Actvitta 2022/Morro Gaúcho, sediada no Esporte Clube Dona Rita, em Arroio do Meio, no sábado. A prova de 5km teve como melhores classificados Emanuel dos Santos Velho de Vacaria (22:00) e Camila Backes de Teutônia (25:24). A prova de 14km teve como vencedores Wanderley Fischer de Ipira/SC (01:11:01) e Jaqueline Lopes Costa de Canoas (01:25:45). A prova de 25km teve como melhores Evandro Audibert, de Carlos Barbosa (02:24:45), e Saionara Caracio Fiore, de Montenegro (03:04:57). E na ultramaratona os vencedores foram Gabriel Krestschmer (05:19:06) de Venâncio Aires e Ana Paula Medina de Laguna/SC (06:28:40). A classificação por categoria pode ser acessada no site www.3ctiming.com.br.

De acordo com o organizador do evento, Luís Leandro Grasel, a programação, que reuniu 600 atletas, atingiu todas as expectativas. Ele agradece a todos os apoiadores, especialmente à Pousada do Gaúcho, diretoria do Esporte Clube Dona Rita e imprensa pela divulgação.

A próxima etapa do circuito de Trilhas e Montanhas ocorre em Coronel Pilar, em 28 de maio.

Por daiane