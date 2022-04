Carta Branca

Se a questão conhecida é Ter ou não Ser, ouso convidá-los para uma reflexão diferente.

Percebemos a cada dia como o aprimoramento tecnológico nas mais diversas áreas tem sido rápido. Muitos aqui eram crianças e não existia celular. E hoje, quem vive sem? A busca pelo alimento diário, o ir daqui pra lá, o conforto das casas, os recursos médicos, quanto não se avançou nos últimos cem anos?

E, quanto mais controles remotos e mais aplicativos são criados, mais tempo sobra pra trabalhar mais, ganhar mais, aproveitar mais, curtir mais os prazeres da vida. Costumamos dizer “quando eu comprar isso e tiver aquilo, aí sim vou estar satisfeito e contente”. Será mesmo? Por quanto tempo? Logo, logo surge outro desejo e lá vamos nós em busca da felicidade…

E por falar nela, por que será que a felicidade mostrada nas redes sociais precisa ser carimbada com comentários e curtidas pra ter mais valor? Com tantas maravilhas tecnológicas, tantos confortos, por que crescem os problemas de saúde mental? Será mesmo que esta busca pelos bens materiais, por mais conforto e prazer acalma nossa alma? Ou vamos de gole em gole, de coisa e tralha, de Insta e Face, tapeando um vazio existencial, que grita quando olhamos para o nosso interior, e percebemos que estamos dedicando muito esforço e energia ao externo?

Tenho a impressão que todo progresso de que falamos não representou nenhuma evolução do homem e da mulher, como seres humanos. Continuamos mais preocupados em ter do que em ser. O trabalho, o estudo, quase tudo em última análise voltado para adquirir – depois de supridas as necessidades básicas de subsistência – algo que nos dê mais conforto, prazer ou reconhecimento.

Se nosso objetivo nesta vida fosse o acúmulo material, por que não levamos nada quando partimos? Se fosse o prazer dos sentidos, por que fica cada vez mais difícil usufruí-los à medida que o corpo envelhece?

Nosso progresso deve ser interior! Progredir como ser humano não é mais velocidade, nem um chip mais potente… É menos. Menos valor às coisas, à aparência, ao ego, ao prazer sensorial e fugaz…

Quando acordarmos e nos dermos conta da nossa verdadeira essência divina, e de que nossa principal missão é nos tornarmos seres mais humanos, a busca pelo ter perderá força – e por tabela, haverá o suficiente para todos. Então, ao aliarmos as conquistas tecnológicas à nossa evolução espiritual, aí sim poderemos falar em progresso.

Por Sílvio Kist Huppes

