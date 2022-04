O Alto Taquari

Instituição financeira cooperativa ficou na 4ª posição no atual ranking World’s Best Banks 2022, que avalia critérios como atendimento e serviços digitais dos bancos em 27 países

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, ficou na 4ª posição entre as melhores instituições financeiras do Brasil no ranking World’s Best Banks 2022, realizado pela Forbes em parceria com a Statista, empresa de estatísticas. O reconhecimento é resultado da recente avaliação, que indicou as 15 melhores instituições financeiras brasileiras.

A nova edição do ranking ouviu mais de 45 mil clientes de 27 países para saber suas opiniões em relação ao relacionamento com seus bancos no período. A avaliação envolveu quesitos sobre como as instituições financeiras puderam garantir uma base de satisfação geral e de recomendação das pessoas, a partir de elementos como confiança, termos e condições na prestação, atendimento ao cliente, serviços digitais e consultoria financeira. No levantamento, os participantes indicaram as instituições onde possuem ou já possuíram uma conta corrente ou poupança e em seguida responderam um questionário detalhado, dando notas baseadas nas suas experiências.

Conforme João Tavares, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, “O reconhecimento está ligado ao modelo de relacionamento próximo, que busca sempre atender da melhor forma às necessidades das pessoas e empresas, e isso só é possível por nossas cooperativas estarem ativamente participando das comunidades em que estão inseridas”.

Contínuo fortalecimento e solidez

Em março, o Sicredi divulgou os resultados de 2021, com um registro de crescimento de 36,9% em sua carteira de crédito, totalizando R$ 133,1 bilhões. Atualmente, possui um patrimônio líquido de R$ 24,9 bilhões e detém R$ 197,6 bilhões em ativos. Além disso, a instituição está mantendo o seu ritmo de expansão territorial com mais de 2.200 agências e atuação em 1,6 mil municípios, sendo que em mais de 200 deles é a única instituição financeira fisicamente presente.

O Sicredi conta com a avaliação positiva das principais agências de classificação de risco do mundo, tendo o rating AA (bra) da Fitch e classificação “Forte” para a sua Asset, também concedida pela agência. O Sicredi também possui classificação das agências Moody’s (Aa2) e Standard & Poor’s (AAA).

Por daiane