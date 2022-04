Esportes

Jogos finais começam domingo em Linha 32 e São Caetano

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 17, a quarta rodada da fase semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. O confronto da rodada reuniu em Forqueta, Forquetense e Sete de São Caetano com jogos nas categorias de Aspirantes e Titulares. Os jogos definiram os dois últimos finalistas do campeonato, que já tinha o Rui Barbosa como finalista das três categorias e o Cruzeiro com uma vaga na categoria de Veteranos. No domingo, o Sete garantiu presença na final nas duas categorias que disputou com o Forquetense. Os jogos finais começam domingo, dia 24, com os Veteranos na parte da manhã, em Linha 32, e os Aspirantes e Titulares na parte da tarde, em São Caetano.

Pela categoria de Titulares, Forquetense e Sete proporcionaram uma partida tensa até os 30min do primeiro tempo com lances ríspidos e reclamações de ambos os lados da arbitragem de Joseph Ribeiro, que se mostrou confuso e com pouco pulso para dirigir a partida diante da postura dos jogadores em campo. Nesse período, o Sete, que precisava vencer para levar a decisão para os pênaltis, somou vantagem e fez três gols diante de um Forquetense que ficou impotente em campo e ainda teve o atleta Estiven expulso. No segundo tempo a partida foi morna. Apenas o Sete voltou a movimentar o placar fazendo seu quarto gol. Os gols do Sete foram marcados por João Moura (2), escolhido craque do jogo, Lucas Neves e Joceir. Na decisão por pênaltis, o Sete marcou três de suas cinco cobranças, enquanto que o Forquetense, em quatro chutes, marcou apenas um gol, terminando em 3 x 1 para o Sete que ficou com a vaga de finalista.

Pelos Aspirantes, o Sete abriu a tarde esportiva fazendo 4 x 1 no Forquetense com gols marcados por Everton, Douglas e Felipe (2), escolhido o melhor da partida. Como o Sete já havia vencido a primeira partida, classificou-se para a disputa da final com o Rui Barbosa.

Decisão começa domingo – A decisão do título de 2022, reunindo o Sete e o Rui Barbosa começa domingo, dia 24. A primeira partida da final acontece no campo do Sete, em São Caetano. A partida da volta está marcada para o dia 1º de maio, em Rui Barbosa. Por ter melhor campanha, o Sete joga por dois empates nas duas categorias. No caso de uma vitória de cada equipe a decisão vai direto para os pênaltis. Os jogos iniciam às 13h30min para os Aspirantes e às 15h30min para os Titulares. O valor do ingresso é de R$ 8. Nos Veteranos o ingresso é grátis. O campeonato de 2022 é o 51º certame organizado pela Lafa desde a sua criação, em 1966. A última vez que Sete e Rui Barbosa disputaram a final foi em 2018, com vantagem do Sete. Em toda a era da Lafa, o Sete já conquistou nove títulos contra oito do Rui Barbosa.

Categoria de Veteranos – Pela categoria de Veteranos, inicia domingo, dia 24, a decisão do título, quando jogam, em Linha 32, as equipes do Cruzeiro e do Rui Barbosa. A partida inicia às 10 horas. A decisão acontece numa melhor de duas partidas. A partida da volta acontece dia 1º de maio, em Rui Barbosa. O Rui Barbosa conseguiu a condição de jogar a segunda partida em seu gramado por uma diferença de 20 pontos na tabela de disciplina. Nesta partida, não há vantagem. No caso de dois empates ou uma vitória de cada equipe a decisão vai para os pênaltis.

Por daiane