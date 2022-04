Agricultura

Nos últimos 15 meses de trabalho, a Secretaria Municipal da Agricultura de Travesseiro repassou mais de R$ 700 mil em incentivos ao setor primário. A agricultura representa quase 80% do retorno para os cofres municipais.

Segundo o secretário da pasta, Ildo Godoy, os incentivos foram repassados aos produtores rurais para investimentos em reformas, novas construções, instalação de energia solar, transporte de dejetos e contratação de serviço de máquinas. “Isso são serviços prestados para auxiliar o nosso agricultor”, destaca.

Godoy frisa ainda que estes incentivos são uma maneira de fortalecer a agricultura e manter os jovens no campo. “Além disso, a secretaria realizou diversos serviços, como cobertura de silagem, transporte de dejetos com caminhão próprio e auxílio direto ao produtor, com o apoio da Emater”, conclui.

Por daiane