A Liga de Bocha de Travesseiro realizou no sábado, dia 02, a festa de entrega da premiação do Campeonato de Bocha. A solenidade aconteceu no Clube Esportivo Travesseirense, com discursos, entrega da premiação e almoço. O ato foi prestigiado pela direção da Liga de Bocha, coordenada por Jorge Bettio, Juarez Bruissmann e Vanderlei Tresoldi; prefeito Gilmar Southier; vice, Tiago Weizenmann; presidente da Câmara, Airton da Costa, além de vereadores, secretários municipais e Volnei Kochann e João Jung, que representaram a Aslivata. Ao todo foram entregues seis troféus e medalhas: 1º lugar, São Miguel; 2º, Bar da Ivete; 3º, Três Saltos Baixo e 4º, Travesseirense. Cairu e Três Saltos Alto receberam troféu de participação.

Jorge Bettio agradeceu o apoio do Sicredi e da Prefeitura. Disse que neste campeonato todos são ganhadores. Classificou os problemas ocorridos como isolados. Destacou o jogador Dinho (São Miguel), como um rapaz que leva o nome de Travesseiro para outras regiões através da bocha. Airton da Costa parabenizou os campeões, dizendo que o campeonato terminou dentro do esperado. Outro que parabenizou os participantes foi Volnei Kochann. O prefeito Gilmar disse que a intenção da Administração Municipal é incentivar o esporte visando o fortalecimento das comunidades.

