Esportes

A Liga de Bocha de Travesseiro realizou no sábado, dia 26, a segunda partida da final do Campeonato de Bocha de Travesseiro, entre as equipes de São Miguel e o Bar da Ivete. A partida, que deveria ter dois jogos de duplas e dois jogos de trios, terminou após o segundo jogo com uma dupla e um trio, ambos vencidos pelo time de São Miguel por 12×5 e 12×01. As duas vitórias foram suficientes para o São Miguel ser campeão, já que havia vencido por 3 x 1 na primeira final em Travesseiro.

Logo após os jogos, a direção da Liga de Bocha, coordenada por Jorge Bettio, Juarez Bruismann e Vanderlei Tresoldi, realizou a entrega do troféu de vice para o Bar da Ivete e de campeão para São Miguel. A entrega oficial acontece ao meio-dia neste sábado, dia 02, durante solenidade com almoço que acontece no Travesseirense com a participação de, no mínimo, seis pessoas de cada um dos seis clubes que participaram do torneio.

Por daiane