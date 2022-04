Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 27, pelas categorias de Aspirantes e Titulares a primeira rodada da fase semifinal do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. Na categoria de Veteranos foi realizada a última rodada da primeira fase que definiu os quatro classificados e as suas posições.

Pela categoria de Titulares, a sede do Rui Barbosa foi palco da primeira partida da fase semifinal reunindo o Rui Barbosa e o Cruzeiro de Linha 32. O Cruzeiro largou na frente fazendo 2 x 0, com gols de Lucas Petry e Mamute. Mesmo com resultado adverso, o Rui Barbosa não desistiu da partida. A equipe reagiu, marcou um gol e depois o empatou. Embalado a time treinado por Ademir Ajardo ainda marcou mais duas vezes, terminando a partida com o placar de 4 x 2. Os gols do Rui Barbosa foram marcados por Ninho (2), Pedro Silva e Daniel.

Pelos Aspirantes, o Rui Barbosa não poupou e aplicou goleada de 7 x 1 no Cruzeiro. Os gols do Rui Barbosa foram marcados por Matheus (4), Rodrigo da Rosa (2) e Maicon. Para o Cruzeiro descontou Tiago.

Pelos Veteranos, jogaram na parte da manhã no Passo do Corvo, So Khellãs 2 x 0 Cruzeiro. Os gols foram de Edu e Fernando da Veiga. Em Rui Barbosa, teve Rui Barbosa 3 x 0 Ki-Momento/União. Os gols foram de Jurandir Piassini (2) e Leandro. Em Dona Rita, Racen/Dona Rita e o Sete empataram em 1 x 1, com gols de Charles (Racen) e Silvio (Sete).

Craques da rodada

Pelos Titulares, Matheus Trasel (Ninho), do Rui Barbosa. Pelos Aspirantes, Rodrigo da Rosa (Rui Barbosa). Pelos Veteranos, Fabrício Brandt (Racen), Jurandir Piassini (Rui Barbosa) e Edu Jungkenn (So Khellãs).

Classificação

Veteranos – So Khellãs 18p; Rui Barbosa 11p; Racen 11p; Cruzeiro 07p, Sete 02p e Ki-Momento com 01 ponto. O Rui Barbosa leva vantagem sobre o Racen na pontuação da disciplina.

Fase semifinal

Domingo, dia 03 de abril, será disputada a segunda partida da fase semifinal quando jogam em São Caetano, Sete x Forquetense. Neste confronto o Sete joga por dois empates nas duas categorias. A fase semifinal terá continuidade no dia 10, quando jogam em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa. Nos Titulares, um empate classifica o Rui Barbosa, enquanto que o Cruzeiro precisa vencer para levar a decisão para os pênaltis. Nos Aspirantes, a vantagem do empate é do Rui Barbosa. O Cruzeiro precisa vencer para decidir nos pênaltis. A partida da volta entre Sete e Forquetense está marcada para o dia 17 de abril, em Forqueta.

Jogos dos Veteranos

A categoria de Veteranos inicia domingo, dia 03, os jogos da fase semifinal. Na rodada de ida jogam no Passo do Corvo, So Khellãs x Cruzeiro e em Dona Rita, Racen x Rui Barbosa. Os jogos iniciam às 10 horas. A rodada da volta com inverso no mando de campo está prevista para o dia 10.

Ingressos e horários

A direção da Lafa comunica que o valor dos ingressos para os jogos das semifinais será de R$ 5. Nas finais, o valor passa para R$ 8. Os jogos iniciam às 13h30min para os Aspirantes e às 15h30min para os Titulares. Os clubes fazem um alerta: é proibida a entrada com bebidas alcoólicas. Os jogos dos Veteranos têm ingressos grátis.

Por daiane