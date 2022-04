Esportes

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador – Lafa, realizou no domingo, dia 24, a rodada com os primeiros jogos das finais do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2022 – 11ª Copa Sicredi/Girando Sol/Neugebauer – Troféu Sicredi 40 anos. Ocorreram disputas na categoria de Veteranos na parte da manhã, em Linha 32, e entre os Aspirantes e Titulares na parte da tarde, em São Caetano. Foi uma rodada cheia de emoções dentro e fora de campo.

Pela categoria de Titulares, o jogo entre Sete e Rui Barbosa começou com leve superioridade do Sete, que abriu o placar com gol de Joceir. Ainda no primeiro tempo, o Sete fez 2 x 0 através de Douglas Kemmer. O Rui Barbosa não se achou em campo. No começo do segundo tempo, o Sete fez 3 x 0 através de Luan. Tudo parecia estar decidido. Mas o Rui Barbosa reagiu e descontou através de Leonardo e continuou a pressão até que Luis Lanzini fez o segundo gol do Rui Barbosa. Com a intenção de chegar ao gol de empate, o Rui Barbosa se abriu e foi aí que o Sete aproveitou para fazer 4 x 2 outra vez com Douglas Kemmer, escolhido o craque do jogo. A partida foi dirigida por Deivid de Freitas, um árbitro federado que conduziu bem a partida no primeiro tempo, deixando a desejar no quesito disciplina no segundo tempo.

Decisão em Rui Barbosa

A última rodada do campeonato ocorre domingo, dia 1º de maio. Os jogos finais serão no campo do Rui Barbosa. Às 10 horas, jogam pelos Veteranos Rui Barbosa e Cruzeiro de Linha 32. Na parte da tarde se enfrentam com Aspirantes e Titulares as equipes do Rui Barbosa e Sete de São Caetano. A partida dos Aspirantes inicia às 13h30min e dos Titulares às 15h30min. O valor do ingresso é de R$ 8. Nos Veteranos o ingresso é grátis.

Sete vence nos Aspirantes

Não foi só nos Titulares que o Sete teve êxito diante do Rui Barbosa. Na decisão da categoria de Aspirantes, o Sete que já jogava por dois empates, venceu a primeira final de virada por 2 x 1 depois de estar perdendo por 1 x 0. O gol do Rui Barbosa foi marcado Rafael Reckziegel. O Sete não se entregou o virou o placar a seu favor nos últimos 10min da partida, com gols de Bruno e Robson. O craque foi Everton Schuck (Sete).

A partida, que foi dirigida por Mateus Selke, esteve cercada de polêmicas. Os maqueiros do Sete, Diogo Fagundes e Luan Stinck, foram expulsos pelo árbitro, recebendo como pena a suspensão de 30 dias, além de multa para o clube. No final da partida, formou-se um princípio de tumulto, quando os jogadores do Rui Barbosa cercaram o árbitro. Com a intervenção dos seguranças do Sete, o tumulto, por pouco, não fugiu do controle.

Decisão dos Veteranos

Pela categoria de Veteranos, a zebra continua solta. No domingo, dia 24, pela primeira partida da decisão do título realizada em Linha 32, entre as equipes do Cruzeiro e o Rui Barbosa, o Cruzeiro não deixou por menos. Jogando um futebol copeiro com forte marcação e bloqueio em seu setor defensivo, onde deixou poucos espaços para o seu adversário, voltou a vencer teoricamente um adversário superior pelo placar de 1 x 0. O gol foi arcado por Eduardo Fuhr, velho centroavante do futebol de Arroio do Meio, que também é o goleador da competição com nove gols marcados. Em vários jogos foi escolhido o melhor em campo. A partida dirigida por Denilson Xarão teve escolhido como craque Jonas Schwarzer (Cruzeiro).

A partida final valendo o título da categoria ocorre domingo, dia 1º de maio, em Rui Barbosa, com início às 10 horas. Com a vitória de domingo, o Cruzeiro joga pelo empate para ser campeão. O Rui Barbosa precisa vencer no tempo normal e levar a decisão para os pênaltis. No final da partida, a Lafa, organizadora da competição, vai fazer a entrega simbólica dos troféus de campeão e vice e depois a festa segue com almoço na sede do Rui Barbosa.

Por daiane