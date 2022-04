Geral

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Arroio do Meio, realizou na manhã do dia 29 de março a edição do Café.com Saboreando Companheirismo e Conhecimento para seus associados. Com o advento da pandemia, o último Café.com foi realizado em novembro de 2019 e a retomada dessa semana foi um momento de muita integração, animação e positividade dos 115 participantes, fazendo desse o evento com maior público presente.

A secretária Executiva Raquel Scheid abriu o evento destacando que mesmo com as restrições a eventos a entidade trabalhou em prol dos associados, destacando a campanha de Arroio do Meio é Show, que distribuiu R$ 60 mil em prêmios, contemplando 63 consumidores. Ao longo da campanha foram entregues 170 mil cautelas, o que movimentou R$ 17 milhões.

O presidente da entidade Tiago Neumann agradeceu a todos pela presença e manifestou sua alegria em ver a participação dos associados. Enfatizou a retomada dos eventos presenciais da entidade, uma vez que devido a Pandemia não foi possível realizá-los. Neumann falou da importância deste evento onde é saboreado companheirismo e conhecimento, pois as empresas necessitam estar em constante evolução devido às exigências do mercado e consumidores.

Os convidados desta edição Bárbara e Tonho da Flip Estratégia abordaram o tema: Como impulsionar as vendas com o Marketing Digital. Foram apresentados cases de empresas que se reinventaram na pandemia e repassaram informações técnicas de comunicação, formas e canais de vendas digitais.

Por daiane