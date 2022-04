O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Teve início na segunda-feira mais uma campanha de vacinação contra a gripe. A primeira etapa, que se estende até 30 de abril, imunizará idosos com 60 anos ou mais e profissionais da saúde. O encerramento da campanha está previsto para o dia 3 de junho.

A vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Arroio do Meio. No Posto de Saúde do Centro a vacinação ocorre das 7h às 12h30min e das 13h30min às 16h. Já nos ESFs do Aimoré, Bela Vista, Navegantes, Rui Barbosa e São Caetano, a aplicação das vacinas ocorre das 7h30min às 11h45min e das 13h às 16h45min.

Em etapas

Ao contrário da vacina da covid-19, que já está disponível para crianças a partir de cinco anos, a vacinação contra a gripe, num primeiro momento, está disponível somente para pessoas que correm um risco maior de contrair o vírus influenza, como é o caso de idosos e trabalhadores da saúde.

A segunda etapa está prevista para ocorrer a partir do dia 3 de maio e deverá atender aos seguintes grupos: crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, gestantes e puérperas, indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas.

Por daiane