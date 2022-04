O Alto Taquari

Aos 24 anos de idade, Daniele Markmann da Silva, moradora de Arroio do Meio e estudante de ciências contábeis é a primeira pessoa da casa a pegar o jornal O Alto Taquari. Um costume que começou muito cedo, sempre incentivada ao hábito da leitura e interesse por assuntos que envolvem a comunidade arroio-meense. “Gosto de ficar inteirada sobre tudo que envolve nossa comunidade, desde assuntos gerais, política, saúde, esporte, programações das comunidades e muito mais. É uma maneira de ficar sempre muito bem informada e atualizada, com uma informação de credibilidade”.

Daniele viu seu pai, Giancarlo Oliveira, publicitário e designer, com experiência profissional de mais de 25 anos e passagens pelos principais jornais da região, inclusive pelo AT, como exemplo e o grande incentivador na busca pela informação de credibilidade e qualidade. “Minha esposa e eu sempre incentivamos ela desde pequena a ler muito, jornais, revistas, livros, entre outros. E hoje, principalmente, a ter um cuidado extremo ao buscar informações, que apesar de ser obtida com muita facilidade em função das redes sociais, ela nem sempre vem de fontes confiáveis. E isso pode acarretar em um grande prejuízo, principalmente para a pessoa que recebe essa informação, na formação de uma opinião que pode ser equivocada”, afirma Gian Oliveira, ao falar da importância de poder contar com um jornal local, com uma história de credibilidade na comunidade.

“Quando falamos do jornal O Alto Taquari, falamos da história de Arroio do Meio, contada ao longo de todos esses anos. Páginas que o tempo não é capaz de apagar. Um pedaço de papel capaz de trazer lembranças que, por muitas vezes, estavam adormecidas em nossas memórias. Pedaços de nossas vidas que, ao juntar umas com as outras, se transformam no nosso querido semanário”, fala Gian ao lembrar que esses dias encontrou em meio a recortes o “Edital de Casamento”, que na época era publicado no jornal.

Daniele e seu pai encerram a conversa desejando ao jornal O Alto Taquari muitas páginas com informações e conteúdos relevantes, para que as pessoas possam continuar com aquela expectativa de receber o jornal de sexta por muitos anos.

Por daiane