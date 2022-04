Resenha do Solano

A diretoria do Sport Club União de Arroio Grande, sócios, apoiadores e parceiros estão otimistas com a fase pós-asfalto na localidade. O objetivo é retomar o patamar dos grandes eventos e promoções realizadas entre as décadas de 1960 e 2000, quando o clube era referência regional em aglomerações de público. Também está em estudo formas de modernizar a estrutura e capitalizar investimentos. (Páginas 12 e 13).

TRECHO SEM ASFALTO NA ERS-482 NÃO É PRIORIDADE – Na última sessão da Câmara de Vereadores, o vereador Cesar André Kortz (MDB) sugeriu o alargamento da ponte sobre trecho não asfaltado na ERS482, em Dona Rita, entre as famílias Bersch e Linck, e o asfaltamento, que segundo ele seria de fácil execução. Muitas pessoas acreditam que há uma intransigência no local, pois no passado, o trecho sempre foi utilizado como ‘desculpa’ para justificar a falta de avanços à torcida.

Eu sou a pessoa mais a par do assunto, das mudanças da legislação no Daer nos últimos anos, dos custos de deslocamento das redes de energia e água, do uso do conceito “turismo” nos discursos políticos e comunitários para aprovação do financiamento, e até da possibilidade de municipalização em casos específicos, como na VRS-811, em Forqueta.

Logo que o município assinou convênio com o RS, fui o primeiro a buscar esclarecimentos com técnicos e gestores. Na ocasião, me explicaram que os projetos de pontes costumam ser mais lentos, não haveria tempo hábil para sua inclusão no Plano Avançar RS. E que a execução ficaria para um segundo momento e primeiro seriam atendidas regiões onde residem mais famílias, o que eu entendo que é justo.

Existem coisas mais importantes para se ter pressa. O Cristo Protetor vai ficar pronto. Num primeiro momento, vai faltar mão de obra para os empreendimentos turísticos – já falta para serviços em horário comercial –, e poder aquisitivo por parte dos assalariados locais para consumir dessa nova indústria sem chaminés. Aquele trechinho vai ser resolvido na hora certa, sem briga e com muita festa.

A DESPEDIDA DE UM NOBRE CIDADÃO – Centenas de pessoas se despediram, nesta semana, de Celomar Schneiders, 79 anos. Professor por 30 anos e aposentado praticamente o mesmo período, sempre será lembrado por seu jeito alegre de ensinar. Assim como o pai, foi professor de cinco turmas numa mesma sala, desde a alfabetização até o 5º ano.

Ao longo da vida, participou de forma ativa de diversas entidades comunitárias, através da religião, esporte, política e música, com inúmeras participações em apresentações de corais do município. Foi zagueiro do clube Sete de Setembro de São Caetano, concorreu ao Legislativo em duas oportunidades e ocupou o posto de Secretário da Fazenda. Por muitos anos também atuou na manutenção da Associação Comunitária de Água de Dona Rita.

Com problemas de visão desde 2014, em decorrência de uma doença degenerativa na retina, Celomar encontrou formas de manter sua rotina, incluindo suas caminhadas na Área de Lazer Pérola do Vale. Deixa enlutados a esposa Isabel Sauthier Schneiders, com quem foi casado por 51 anos, os filhos Fernando e Augusto, noras Fabielli e Francine e os netos Rafael, Anthony e Louise.

Eu tive a honra de entrevistar ele em diversas oportunidades.

AUDIÊNCIA NA CASCALHEIRA – A audiência pública no Passo do Corvo, na manhã de quarta-feira foi muito positiva. Visivelmente as intransigências do passado já foram superadas, tanto pelos moradores e como por parte das autoridades. Todos estão buscando um consenso, numa boa, pensando o melhor pelo meio ambiente. Objetivo da Promotoria Regional de Meio Ambiente é liquidar 1,2 mil expedientes. Por isso está levando Unidade móvel para mais localidades da região. (Mais detalhes página 11).

NUNCA SUBESTIMAR – O atual governador do RS Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) já esteve em Arroio do Meio e região em diversas oportunidades, prestigiando atividades da Susepe, Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública. As pastas e cargos que ocupou, não trazem aquela visibilidade necessária, em termos midiáticos, para um dia buscar uma cabeça de chapa. Mas agora é nosso governador nos próximos oito meses e meio.

Por daiane