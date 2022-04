Greicy Weschenfelder

Uma bela oportunidade bate às portas dos jovens maiores de dezesseis anos e menores de dezoito até o dia quatro de maio, porém para a nossa tristeza isso não está sendo aproveitado: o direito ao voto. Um poderoso convite que nos faz decidir e ter protagonismo na vida.

Quais razões poderiam existir para que não se faça o título eleitoral na idade em que tanto queremos lutar por nossos direitos e sermos ouvidos e expormos nossas ideias? Fácil, prático, e ainda de forma online. Ou seja, você nem precisa sair de casa.

O título eleitoral nos dá o aval para decidirmos o futuro de toda uma nação. É deixar de ser egoísta e pensar que legitimando um representante conseguiremos exercer nossa cidadania, espírito crítico e pensar no melhor para o coletivo.

Engana-se quem pensa que fazer o título eleitoral aos dezesseis anos é tarefa difícil ou que precisa enfrentar longas filas, pagar alguma coisa. Dá para fazer de forma virtual e rápida. Só entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral. Tenha a carteira de identificação com foto e o comprovante de residência juntos. O passo a passo é muito fácil.

O que a gente pode fazer é sempre a melhor via e não delegar para outros. E outra, não dá para deixar para o último dia. Sempre corremos o risco de ter uma falha técnica, não ter internet, tempo, equipamento…

Reclamamos tanto que os políticos são corruptos, mas quem os coloca lá somos nós: o povo. Exercer o direito ao voto é dar um sim à democracia representativa. É escolher aquele que tem preparação, ética e postula com nossas opiniões e faz o melhor pela nação.

Caso não corresponda ao que pensamos podemos não reelegê-lo nas próximas eleições. E mais, se não tiver mais o voto, o sistema será monarquia ou ditadura. Você já pensou?!

Votar é ter posição, é fazer diferença e fazer parte. É FAZER POR TI, POR NÓS. Vote! E convença os jovens também a votar, a adesão está baixa.

Por daiane