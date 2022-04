Resenha do Solano

A condução do projeto do pórtico trouxe para Arroio do Meio divergências interpretativas e impasses ideológicos. O que é normal. Na redação do arquivo projeto 033/2022, que foi enviada aos meios de comunicação pela assessoria de imprensa da Câmara de Vereadores – que apenas repassa documentos do Legislativo recebidos pela Secretaria da Administração –, consta que a matéria trata da abertura de crédito especial no Orçamento do exercício de 2022, no valor de R$ 685 mil e outras providências.

No artigo primeiro consta apenas que R$ 150 mil vêm da Secretaria Estadual de Turismo e o restante, de recursos livres. O que numa interpretação direta dá a entender que o montante maior vem dos cofres municipais. Em nenhuma ementa ou mensagem justificativa está escrito que R$ 400 mil vêm do Governo Estadual e que a verba está restritivamente ligada a construção de pórticos.

No projeto mais completo encaminhado apenas aos vereadores, oposicionistas estranharam os motivos dos recursos locais estarem saindo da secretaria de Saúde e Assistência Social. O que gerou dúvidas mais do que justas. No debate Legislativo, que buscou esclarecer direcionamentos e origem do design – o que também poderia estar no papel –, teve até vereador situacionista, professor, que disse que apenas foi um erro de redação.

Ninguém precisa ser tão inteligente para saber que não pode ter erro de redação em lei. Claro, equívocos acontecem e podem ser corrigidos. Os fatos esclarecem a importância da qualidade da comunicação, escrita e oral para não haver dúvidas. Se a imprensa e a oposição interpretaram de forma equivocada, é porque o texto, a comunicação e a própria tramitação falharam. Nada grave. Ninguém morreu. É importante para todos aprenderem a ter um pé atrás sempre.

Vejo que o design do pórtico em si é questão de gosto. Em outras épocas, seriam dadas três opções ‘feias’ e uma ‘bonita’, e feita uma votação popular.

Nessa loucura toda, de letrinhas, vírgulas e etc, achei forte o teor de algumas acusações que rolaram nos bastidores. Não é pra tanto. Mágoas de rasteiras do passado recente já deveriam ter sido superadas. Todos sabem quem está com a faca, o queijo, e todo arsenal para conduzir diálogos e realizações. À oposição, sobra muito pouco além de questionar e fiscalizar. Se for sistemática ou leviana cabe à população avaliar. A imprensa apenas noticia.

KREUTZ NA PRESIDÊNCIA DO MDB – No fim de semana de Kerb em Arroio Grande, há uma grande probabilidade do vereador Rodrigo Kreutz, 38 anos, assumir a presidência do MDB. Filiado ao partido em 15 de dezembro de 2014, Kreutz foi o vereador mais votado em 2016, com 1006 votos e conquistou a reeleição em 2020, com 612. Foi presidente da Casa em 2018. Funcionário público desde 2007, também se destaca pela atuação comunitária.

A convenção do partido ocorre sábado das 9h às 11h na Câmara de Vereadores. Ao que tudo indica, a Comitiva Executiva do MDB de Arroio do Meio 2022-2024 terá como vice-presidentes os vereadores César André Kortz e Paulo Roberto Heck, tesoureiro o suplente Fernando Kuhn, secretária geral Maica Viviane Gebing, secretário adjunto Ivan Batista Führ, e como vogais os ex-prefeitos Sidnei Eckert e Klaus Werner Schnack. O líder de bancada será Paulo Heck, e os suplentes serão Marcelo Luiz Schneider, Paulo Volk, Maria Helena Matte e Adiles Meyer.

BALANÇO HÍDRICO – O 1º Seminário da Água realizado em Linha 32, na terça-feira (página 11), foi uma semente importante para o futuro não só da localidade, mas de todas pessoas que querem buscar mais eficiência na produção. O extensionista da Emater/RS-Ascar, Marcelo Antônio Araldi Brandoli, apresentou uma bíblia de como aproveitar melhor as águas superficiais. O supervisor da Emater/RS-Ascar, Álvaro Mallmann, destacou o desenvolvimento de países onde chove 30mm por ano. Aqui chove 1500mm. A chuva está aí, é pegar ou largar. Mas tem a opção de não fazer nada, e ter inveja da construção civil quando não chove no verão.

Também foram esclarecedores os detalhamentos feitos pelos representantes da empresa Eco Diehl sobre as características e vulnerabilidade dos poços artesianos, e a importante função pública da secretaria da Agricultura em intermediar soluções.

SEMINÁRIO DA LENHA – O gás de cozinha aumentou 20% neste ano, segundo relatos de consumidores domésticos e síndicos de condomínios. Por outro lado, de acordo com empresas do setor madeiro, está em escassez no mercado o prestador de serviço que derruba o mato bruto, pré-beneficiamento de madeira, lenha e cavacos. Talvez ainda não é tema para 2022, mas são nichos para homens que querem trabalhar com liberdade. É só conversar com algumas lendas do setor que é fácil de tirar algumas conclusões. Também falta gente para cortar basalto. E assim vai.

