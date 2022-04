Geral

Há mais de 25 anos a rotina da sexta-feira é a mesma na casa de Alfredo, 90 anos e Maria, 91. O casal da localidade de Marinheira, no município de Capitão, aguarda semanalmente ansioso a chegada do jornal O Alto Taquari, para se atualizar das notícias da região. A ordem de leitura é inegociável para Alfredo, que é o mais sedento por se atualizar das notícias e tem orgulho de contar que lê todas as páginas do jornal sem óculos, após cirurgia de cataratas bem sucedida.

O relacionamento com o jornal iniciou quando a filha Jurema trabalhava na Calçados Majolo do município de Travesseiro, ainda na década de 1990. Por meio de uma campanha de incentivo para novas assinaturas, numa parceria entre o veículo de comunicação e a empresa, os novos assinantes ganhavam brindes e concorriam a prêmios. Jurema garantiu sua assinatura e de lambuja foi contemplada com um sofá sorteado na ocasião, que acompanha a família até hoje. Sobre o conteúdo preferido de leitura, Alfredo é enfático: “Eu gosto de ler tudo, mas ainda mais da agricultura. Me criei como agricultor, fiz isso a vida toda”, enfatiza.

Prestes a completar 70 anos de casados, em 26 de julho próximo, o casal nascido em Capitão quando o município ainda pertencia a Lajeado, trabalhou sempre na agricultura. Alguns meses mais jovem que a esposa, Alfredo carinhosamente a chama de vovó e recorda que casou pouco antes de completar 21 anos, o que, na época, exigiu a autorização dos pais. Com moradia fixa há 63 anos na mesma propriedade, que desde 1998 passou a sediar um espaço de lazer, inicialmente em forma de açude para pesque-pague e bar, o casal tem seis filhos – uma in memorian, 15 netos, 13 bisnetos e um trineto. Numa decisão familiar, a filha Jurema e o genro Agemiro moram há anos ao lado, para auxiliar na rotina e estar próximo aos idosos.

No auge das nove décadas de vida, o casal iniciou o ano se aventurando em duas viagens de motoroom, que somaram mais de 50 dias na estrada. Na companhia de um dos filhos e da nora, rodaram diversas cidades de cinco estados brasileiros, incluindo breve passagem em solo estrangeiro, quando fizeram a travessia para conhecer rapidamente a Bolívia. O momento mais marcante da viagem, para Alfredo, foi o retorno ao quartel de São Gabriel, onde o idoso serviu em 1950, período que retrata com riqueza de detalhes sobre as experiências vividas, aprendizados e amizades compartilhadas.

Por daiane