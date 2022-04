Resenha do Solano

A polarização da disputa pelo poder no mundo e no Brasil e intransigências entre os poderes, pandemia, guerra e outros embates, geraram turbulências em todos os segmentos, especialmente nas relações humanas, inclusive em Arroio do Meio e outros municípios “tranquilos”. O maior problema é que quando se cria conflitos do bem contra o mal, é que todos querem ser do bem. Como muitas coisas, a benevolência e a malevolência são interpretativas.

Com o fim da pandemia e a volta do convívio social ao ‘natural’, existe uma tendência de mudanças de narrativas. Se antes a culpa de tudo que está errado vinha de um passado recente, agora as pessoas querem voltar a ser amigas e congregar. É uma nova era onde não há vencedores e nem perdedores, apenas sobreviventes, que querem o melhor para todos. Nessa narrativa, as pessoas que insistirem em ‘brigar’, correm riscos de brigarem sozinhas e ser taxadas de emocionalmente desiquilibradas. Pois as greves e manifestações não surtiram tanto efeito, segundo líderes de forças de trabalho isentas.

Óbvio que quase todas as siglas e políticos vão embarcar nessa tendência. Ninguém quer ficar de fora de moda. Vão afirmar que jetskis são para elite e não meramente um estilo de vida litorâneo e ribeirinho. E que a economia aquecida, com as instituições e organizações bem “lubrificadas” de boa vontade, são garantias de eficiência, desde que deixe o povo livre em sua cultura, especialmente em suas privacidades e, o principal, a sensação de dinheiro no bolso.

Narrativas a parte, a Seleção Brasileira fez a sua melhor campanha em Eliminatórias na Copa do Mundo, com 14 vitórias e três empates. Ainda falta aquele jogo contra Argentina, que foi cancelado. Melhor que vencer uma guerra é vencer mais uma Copa do Mundo.

FALTAS EM REUNIÃO MARCADA COM ANTECEDÊNCIA – No dia 23, representantes da Associação dos Profissionais e Empresas da Construção Civil, Imobiliário e Afins de Arroio do Meio (Apreciam) se reuniram com vereadores, na sede da Acisam, para debater assuntos muito abordados na Câmara durante a Legislatura passada. A data foi agendada com duas semanas de antecipação. As pautas foram as divisas de loteamentos com propriedades rurais e o tamanho dos terrenos e outras questões envolvendo loteamentos econômicos e adequações no Plano Diretor. Foi sentida a falta de alguns dos protagonistas destes embates na Casa Legislativa. O encontro era considerado fundamental para esclarecimentos mais pontuais.

DESCONTENTAMENTO – Os bolsonaristas Maria Ângela Biasibetti, Fátima Jecele Magon, Isabel Lindemann, Mafalda Fröhlich e Jorge Weizenmann não gostaram da matéria sobre a retirada do outdoor do presidente Bolsonaro na Forqueta Baixa. Também afirmaram que apenas Fátima Jecele Magon pertence ao Movimento de União pela Democracia (MUD).

HERÓIS DA RESISTÊNCIA – Alguns municípios, como Santa Clara do Sul, estão redenominando monumentos históricos, como o dos Maragatos, e homenageando os colonos pela resistência, pois os maragatos eram vilões. Na visão do repórter e empreendedor turístico, Alício de Assunção, a mudança no conceito visa superar os fatos negativos que são mais fáceis de ser lembrados.

REFERÊNCIA DO CHURRASCO – Por muitas décadas, Nova Bréscia era uma referência nacional do churrasco, devido ao número de empreendedores que saíram do município para levar a iguaria mais tradicional dos Pampas, país e mundo afora. Num momento, quando Coqueiro Baixo se emancipou, surgiu uma disputa nessa ‘honraria’. Em 2021, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.256 que confere ao município gaúcho de Lagoa Vermelha o título de Capital Nacional do Churrasco, o que não é uma unanimidade, mas está na Lei. Mas nada disso vai tirar o brilho do 7º Encontro dos Gaiteiros e do 3º Festival do Churrasqueiro, que ocorrem na próxima semana em Nova Bréscia (17).

FINAIS DO GAÚCHÃO 2022 E VIDA – No futebol cada jogo é um jogo de 11 contra 11 e suas regras. Às vezes times menos tradicionais e desacreditados, conseguem se superar nos 180 minutos que importam. A vida é assim. Não vence simplesmente a história, a tradição, o dinheiro, a beleza, a força física e a inteligência emocional. Antes de vencer, é preciso estar afim de jogar. Claro que a força da camisa e pedigree favorecem a reencontrar o caminho da serenidade para bons jogos e vitórias.

Neste sábado Ypiranga e Grêmio fazem a grande final da 102ª edição do Gauchão. O Internacional segue sendo o maior campeão com 45 títulos. O Grêmio pode chegar a 41. E o Ypiranga de Erechim, pode ficar campeão pela primeira vez. Ele venceu cinco Divisões de Acesso e o Campeonato o Interior.

MORRO DA VENTANIA – O pastor auxiliar da Igreja Evangélica Pentecostal Fonte de Água Viva, João Edson Reis Aires, que tem um acerva de documentos e relatos sobre o Morro da Ventania, inclusive dirigiu um documentário, se disse feliz com as informações do Arroio do Meio Sua História e Geografia lançado em 2000 e republicado em 2003. Segundo ele, as páginas 40 a 43 são esclarecedoras no que tange aos equívocos do novo Plano Diretor apresentado em 2020. “Me senti aliviado com estas informações claras e precisas”.

Por daiane