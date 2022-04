O Alto Taquari

A Administração Municipal de Pouso Novo vai festejar o seu 34º aniversário de emancipação político-administrativa, neste sábado, dia 23, tendo como ponto alto a inauguração de seu novo Centro Administrativo. A solenidade está prevista para acontecer às 09 horas. A obra que era um desejo de vários prefeitos, começou a ser arquitetada no governo passado com a elaboração de um projeto e o encaminhamento de um financiamento de R$ 1,1 milhão junto a Caixa Econômica Federal através do programa Fimisa.

Com estas definições tomadas, o então prefeito Aloisio Brock, lançou o processo de licitação e ainda antes de sair da prefeitura realizou a assinatura do contrato com a empresa vencedora do processo licitatório. Assim que o atual prefeito Moacir Severgnini assumiu a prefeitura, em janeiro de 2021, definiu como prioridade a execução da obra, classificada como necessária para poder prestar um atendimento mais efeciente para a população. A obra foi iniciada no mês de abril com a demolição do antigo prédio. O novo projeto possui 830m², sendo que 415m² sob pilotes com garagem aberta na parte térrea.

O prédio, que teve a galeria de prefeitos renovada, substitui a antiga sub-prefeitura inaugurada em novembro de 1984, por ocasião do cinquentenário de Arroio do Meio e que passou posteriormente por diversas reformas e pequenas ampliações, está instalado com nove salas em sua parte superior. Além do gabinete do prefeito, funcionam no seu interior as secretarias da Educação e da Administração, assessoria jurídica, tesouraria e contabilidade, sala do vice-prefeito e recursos humanos, compras e licitações, sala de reuniões, fiscalização e tributos e controle interno, além de sala para telefonista e sala onde estão instalados os servidores e três banheiros. Na parte térrea, além de estacionamento, funciona uma cozinha e uma sala que serve como arquivo. Segundo informação do prefeito Moacir, a obra mais a instalação de equipamentos e móveis projetados pela arquiteta Ângela Priscila de Gásperi e fabricados pela Móveis Gheno, representam um investimento total de mais de R$ 1,3 milhões.

Festejos de aniversário com feira e shows

Os festejos do aniversário de Pouso Novo, que completa 34 anos na sexta-feira, dia 29 de abril, continuam após a inauguração do Centro Administrativo. No decorrer de todo o dia de sábado, dia 23, ocorre programação na Praça com uma Feira de Produtos Coloniais a cargo das agroindústrias instaladas no município. Junto ocorre a 1ª Pouso Novo Fest Beer com a presença da Cervejaria Don Ruggeri e a Kombi Beer, que vai servir chopp artesanal; festival gastronômico; brinquedos infláveis gratuitos para crianças e um estande da secretaria da Saúde com uma equipe de profissionais que vai realizar testes e aplicação de vacinas. Também está previsto um Encontro de Carros Antigos entre às 10 horas e às 17 horas.

A partir das 15h30min, iniciam apresentações com talentos locais, seguindo com show sertanejo universitário com Antony Nicolau & Banda e depois o melhor do rock dos anos 70, 80 e 90, com Paulo Guerra e Tavico. A festa será encerrada com a Banda Nova de Bento Gonçalves, que sobe no palco às 22 horas. A festa vai se estender até às 02 horas da madrugada. Na quarta-feira, dia 27, os festejos terão uma nova etapa com a apresentação do Cinema na Praça a cargo da secretaria da Educação. As atrações iniciam às 19 horas. Os festejos encerram no dia 29, com o baile de aniversário e escolha das novas soberanas. O baile acontece no Salão Paroquial com animação da banda Brilha Som.

