O Alto Taquari

Programação terá inauguração do Centro Administrativo, Feira de Produtos Coloniais, Cinema na Praça,

Encontro de Carros Antigos, 1ª Fest Beer, shows musicais, gastronomia e baile com escolha das soberanas

A Administração Municipal de Pouso Novo está ultimando detalhes para a realização dos festejos do 34º aniversário de emancipação, que se comemora no dia 29 de abril. O aniversário será comemorado com shows musicais, gastronomia, feira de produtos coloniais, 1ª Pouso Novo Fest Beer, cinema na Praça e encontro de carros antigos. A programação começa no sábado, dia 23 de abril. O primeiro ato será com a inauguração do novo Centro Administrativo previsto para às 09 horas, seguido da abertura da Feira de Produtos Coloniais que vai estar acompanhada de uma série de atrações. Os festejos encerram no dia 29, quando acontece o baile de aniversário e a escolha das novas soberanas. As atividades comemorativas do aniversário também incluem jogos esportivos com Torneio de Bocha e Campeonato de Futebol Sete, que começou no domingo, dia 10.

Centro Administrativo

A data do dia 23, certamente vai ficar marcada para a história do município com a inauguração do novo Centro Administrativo, um prédio de 830m² que possui 415m² sob pilotes com garagem aberta na parte térrea. A obra, projetada desde o governo passado, teve sua construção iniciada em abril de 2021, pela empresa L&D Construtora, de Erechim, vencedora do processo licitatório. O investimento final deverá ser de mais de R$ 1,5 milhões, incluindo a obra e as instalações necessárias para o funcionamento. O projeto foi viabilizado a partir de um empréstimo de R$ 1,1 milhão que o município contratou junto ao Programa Fimisa da Caixa Econômica Federal, com prazo para a amortização de 108 meses com 12 meses de carência a uma taxa de juros de 5,1% ao ano.

Feira e Fest beer

Durante a solenidade de inauguração da nova prefeitura, também será aberta a Feira de Produtos Coloniais que será instalada na Praça a cargo das agroindústrias que estão em atividade no município. Durante o dia, acontece na Praça a 1ª Pouso Novo Fest Beer com a presença da Cervejaria Don Ruggeri, instalada no município e a Kombi Beer, que funciona com várias torneiras de chopp artesanal. Junto acontece o festival gastronômico com a presença dos lanches do Carmelito e Beto e com a instalação de brinquedos infláveis gratuitos para crianças.

Carros antigos e shows

Durante a feira, a secretaria da Saúde vai se instalar com um estande, onde vai oferecer, através de uma equipe de profissionais, serviços de saúde com testes rápidos e aplicação de vacinas contra a gripe. Outra atração será o Encontro de Carros Antigos, mostra que acontece na Praça entre às 10 e às 17 horas. A partir das 15h30min, iniciam apresentações com talentos locais, seguindo com show sertanejo universitário de Antony Nicolau & Banda e depois o melhor do rock dos anos 70, 80 e 90, com Paulo Guerra e Tavico. A festa será encerrada com a Banda Nova de Bento Gonçalves, que sobe no palco às 22 horas. A festa vai se estender até às 2 horas da madrugada. Na quarta-feira, dia 27, os festejos terão uma nova etapa com a apresentação do Cinema na Praça a cargo da secretaria da Educação. As atrações iniciam às 19 horas.

Baile de aniversário

Os festejos serão coroados na noite do dia 29 de abril, com o baile de aniversário e escolha das novas soberanas. As candidatas vão participar de diferentes avaliações com prova escrita, entrevista, oratória, teste de foto e vídeo e desfile de passarela. O baile acontece no Salão Paroquial com animação da banda Brilha Som. A Comissão Organizadora registrou a inscrição de sete candidatas. Vão estar na passarela Juliana Bianchini, 22 anos (Paróquia Santo Antônio), Raquel Azevedo, 19 anos (Bar da Marlene), Dieniffer Gonçalves, 19 anos (Posto do Gringo), Leidi Helen Vettorazi, 24 anos (Bar D&C e Farmácia Associadas), Ana Paula Caussi, 16 anos (Hotel e Restaurante do Gringo), Thaíza Relly Mezacasa, 16 anos (Loja Puro Estilo) e Eduarda Zarbieri, 16 anos (CTG Tropilhas da Serra).

Por daiane